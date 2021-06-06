Поклонники собрали портрет Анатолия Вассермана из кубиков Рубика. Фото: Алена КУРЕНОВА.

Поклонники собрали портрет известного эрудита и неоднократного победителя интеллектуальных игр Анатолия Вассермана из кубиков Рубика. Волонтеры «Академии Вассермана» составили художественное панно размером два на три метра. Чтобы воплотить свой творческий замысел, энтузиастам потребовались 1650 головоломок. Презентация необычного художественного проекта прошла 6 июня в одном из торговых центров Москвы. На встрече присутствовал сам виновник торжества, устроивший автограф-сессию для своих поклонников.

Панно разместили на полу торгового центра, так что все желающие смогли сфотографироваться на его фоне и поделиться снимками в соцсетях. Авторами необычного полотна стали трое молодых людей, специально объединившихся в команду ради этого проекта. На то, чтобы собрать панно, у них ушло три дня.

- Если говорить про сборку картин, то это просто для интереса, для красоты. Но есть и спидкубинг, - рассказывает кубикмэн Виктор. - Конечно, это не является официальным спортом, но люди на таких соревнованиях собирают различные головоломки на скорость. У нас в Москве я участвовал с 2008 по 2019 во всероссийских соревнованиях, которые проводились каждый год в энергетическом институте.

Чтобы воплотить свой творческий замысел, энтузиастам потребовались 1650 головоломок. Фото: Алена КУРЕНОВА.

Знаменитый эрудит высоко оценил работу волонтеров и назвал идею собрать его проект из кубиков Рубика нетривиальной.

- Я благодарен энтузиастам, собравшим мой портрет из такого неподходящего для изобразительного искусства материала, как кубик Рубика. Для того чтобы собрать кубик Рубика требуется немалое напряжение ума, а уж для того, чтобы его придумать понадобилось вообще практически гениальное усилие. Поэтому кубик Рубика ассоциируется с интеллектом, - отметил Вассерман.

В ходе встречи знаменитый эрудит подписал для поклонников экземпляры своей недавно переизданной книги «Чем капитализм хуже социализма» и раздал автографы.

В конце марта Анатолий Вассерман запустил бесплатную образовательную платформу. Новый онлайн проект «Академия Вассермана» предназначен для самообразования, он нацелен на тех, кто хотел бы «прокачать» мозги и научиться использовать свои знания более эффективно. На сайте доступны самые разные форматы интеллектуальных заданий: обучающие тесты, игры, семинары, лекции и многое другое. По мнению Вассермана, чтобы научиться сортировать огромный груз информации в собственной памяти, стоит взять на заметку навыки участников интеллектуальных игр. Эти люди умеют размышлять в нетривиальных обстоятельствах и быстро находить верное решение. Развивая свой мозг, человек может научиться искать нестандартные выходы в любой ситуации.

Вассерман - участник многих сезонов игр клуба «Что? Где? Когда?». В телевизионном шоу «Своя игра» одержал 15 побед подряд в 2001—2002 годах и стал лучшим игроком десятилетия в 2004 году. Был одним из основных участников в телеигре «Игры разума». Неоднократно принимал участие в программе «Кто хочет стать миллионером?».