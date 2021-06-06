Тележурналист Баженов поддержал призыв Президента к восстановлению лесов России

Тимофей Баженов. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Днем ранее Владимир Путин выступил на Петербуржском экономическом форуме и призвал отечественные компании вкладываться в климатические проекты на территории России.

Речь идет о создании так называемых «углеродных единиц». Многие страны планируют принимать эти единицы от российских компаний, компенсируя выбросы от производства ввозимых товаров. По новым правилам, если компания произведёт определенное количество выбросов, то взамен она покупает углеродные единицы. Их можно купить на бирже или вложить деньги в экологические проекты — грубо говоря, посадить лес.

Тимофей Баженов считает, что инвестиции в восстановление лесов могут стать составной частью большого федерального проекта «Сохранение лесов». И если мы не займемся этой проблемой прямо сейчас, то скоро нам просто будем нечем дышать. Наша страна, по его словам, сможет выручить десятки миллиардов долларов на климатическом рынке, а отрасли российской «зеленой экономики» получат мощный толчок для роста.

«Для Москвы, которая представляет собой крупнейшую в стране городскую агломерацию, призыв Президента дает уникальную возможность восстановить подмосковные леса и московские лесопарки, и задача московских властей аккуратно подтолкнуть крупный бизнес к климатическим инвестициям в столичный регион. А для нас москвичей важно сберечь существующий лес, только за прошлый год в городе и области произошло 220 лесных пожаров, главный фактор риска нарушение элементарных правил пожарной безопасности», отметил Тимофей Баженов