Сотрудники домодедовской таможни задержали мужчину с $80 тысячами

В аэропорту "Домодедово" задержали контрабандиста с 80 тыс. долларов Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Сотрудники таможенной службы задержали в аэропорту «Домодедово» мужчину, не задекларировавшего валюту на шесть миллионов рублей. Мужчина прилетел в Москву из Душанбе и отправился на выход по «зеленому» коридору.

«На вопрос о наличии перемещаемых денежных средств пассажир заявил, что при себе имеет иностранную и российскую валюту. Мужчина предъявил инспектору к таможенному осмотру 80 тысяч долларов и 195 тысяч рублей», - цитирует сообщение пресс-службы Домодедовской таможни интернет-издание «Подмосковье сегодня».

На вопрос, почему пассажир не задекларировал валюту, мужчина ответил, что имеет пробелы в знании таможенного законодательства. Информационные стенды же он не читал, поскольку устал от долгого полета.

Теперь россиянину грозит уголовное дело по статье «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов» в особо крупном размере». По ней мужчине может грозить штраф в 15-кратном размере от перевозимой суммы либо тюремное заключение на срок до 4 лет, передает РИАМО.