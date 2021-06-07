Депутат Госдумы Ирина Белых предложила давать победителям проекта «Мой район в годы войны» дополнительные баллы к ЕГЭ

Депутат Госдумы Ирина Белых предлагает давать школьникам, участвующим в патриотическо-образовательном проекте «Мой район в годы войны», дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы. Фото: Сергей НИКОЛАЕВА.

Депутат Госдумы Ирина Белых предложила давать школьникам, участвующим в патриотическо-образовательном проекте «Мой район в годы войны» дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы. Как куратор проекта Белых считает участие в нем юных москвичей важной и полезной работой, достойной поощрения. Поэтому она предлагает засчитывать эту деятельность в качестве волонтерской, что дает абитуриентам несколько дополнительных баллов при поступлении в высшие учебные заведения.

- В рамках проекта «Мой район в годы войны» московские школьники занимаются очень важной и значимой для последующих поколений исследовательской работой. Это настоящие «волонтеры истории», - подчеркнула Ирина Белых. - . Кроме того, к нам уже присоединяются и другие российские регионы. Например, в преддверии 80-летия Парада на Красной площади школьники столицы вместе с ребятами из других городов по крупицам собирают информацию обо всех участниках легендарного Парада, изучают архивы, фото и видео документы. Такая деятельность достойна внимания и поддержки.

Ирина Белых убеждена, что школьники проводят большую патриотическую работу, которая обязательно должна быть замечена.

- Ребята делают это ради сохранения нашей исторической памяти, и их успехи в этом должны быть отмечены. Я предлагаю приравнять такую исследовательскую работу к волонтерству с внесением соответствующих сведений в официальную «книжку волонтера». Это даст возможность победителям проекта «Мой район в годы войны» получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в ВУЗы, - отметила депутат Госдумы.

По словам парламентария, она уже представила это предложение Комитету общественных связей и молодежной политики Москвы.

Ирина Белых напомнила, что в рамках проекта в столице каждый год проводится олимпиада «Мой район в годы войны». Только в 2021 году в ней приняли участие свыше 40 тысяч учеников московских школ. Победители олимпиады отметили ее высокий уровень, в том числе «олимпиадную» сложность заданий, а также отличную организацию при проведении.

Образовательный проект «Мой район в годы войны» стартовал в столице в 2018 году по инициативе Департамента образования и науки города Москвы в Музее Победы на Поклонной горе. К программе присоединились школы, музеи, библиотеки, архивы, военные комиссариаты и районные советы ветеранов. Главная цель программы - дать возможность школьникам и их семьям изучать район и события, которые происходили в этих местах в годы войны.

В результате их исследовательской деятельности на сайте проекта появилась интерактивная карта, на которой отмечены все места, связанные с жизнью и деятельностью москвичей во время Великой Отечественной войны. В нее вошли различные направления: образование и культура, медицина и противовоздушная оборона Москвы, события и судьбы жителей каждого из районов столицы.