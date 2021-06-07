Синоптики пообещали москвичам теплые, но дождливые выходные

Москвичам пообещали теплую и дождливую погоду Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшие дни температура воздуха в столичном регионе будет выше климатической нормы. Об этом сообщил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

По словам метеоролога, в будни днем воздух будет прогреваться до +24...+26 градусов, а ночью сохраняться на уровне +12...+14 градусов. При этом к выходным в столице станет чуть прохладнее, но по-прежнему будет достаточно комфортно.

«Но всё равно +19...+24 °С — в этих пределах температура будет. В воскресенье, по предварительной информации, облачно, с прояснениями, небольшой дождь, температура — +21...+26 °С днём», — цитирует Цыганова RT.

Напомним, ранее сообщалось, что начало лета в Москве стало самым холодным за последние 54 года. Так, минимальная температура ночью 1 июня в столице на станции ВДНХ составила +4 градуса. Холоднее этого было последний раз 1 июня 1967 года. Тогда температура в столице опустилась до 3,9 градуса выше ноля, передает ОТР со ссылкой на данные центра погоды «Фобос».