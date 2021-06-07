Герой России Роман Романенко взял на контроль решение вопроса по созданию спортивно-досугового центра в Северном Бутове

Депутат Госдумы Роман Романенко рассказал, что под спортивно-досуговый центр в Северном Бутово можно переоборудовать здание бывшей прачечной. Фото: Иван СТЕПАНОВ.

В Северном Бутове необходимо обустроить новый спортивно-досуговый центр, считает летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко. Депутат Госдумы встретился с жителями улицы Знаменские Садки и обсудил с ними проблему нехватки кружков и секций для детей.

Обеспокоенные родители рассказали парламентарию, что во втором микрорайоне Северного Бутово нет ни одного государственного спортивно-досугового учреждения. Детям не хватает творческих кружкой и спортивных секций, расположенных в шаговой доступности.

- Детям необходим организованный досуг – это не подлежит обсуждению, - подчеркнул Роман Романенко. - Спорт, танцы, художественные кружки, прикладное творчество – детей нужно этим увлекать, чтобы они не попали под дурное влияние «улицы» или не просиживали часами в интернете.

Под спортивно-досуговый центр можно было бы использовать большое здание на улице Знаменские Садки, в котором раньше располагалась прачечная. Оно давно заброшено, в нем требуется провести ремонт. Если удастся решить вопрос с финансированием, то после реконструкции помещения будут отданы под досуговый центр. Волонтеры Романа Романенко уже занялись сбором подписей в поддержку этой инициативы. Уже более тысячи жителей района поддержали предложение депутата и оставили свои подписи под петицией. Планируется, что в здании разместится филиал Центра культуры и досуга «Эврика-Бутово». По словам директора Центра Марины Кошкиной, заниматься здесь смогут не только дети, но и пожилые горожане. Центр активно реализует проект «Московское долголетие».

- Здание бывшей прачечной идеально нам подходит: площадью и локацией, - считает Марина Кошкина. - Размещение нашего Центра там позволит юным и пожилым жителям ближайших домов и соседних микрорайонов посещать бесплатные кружки и спортивные секции вблизи от дома.

Ранее Роман Романенко оддержал инициативу активистов столичного района Чертаново Центральное, предложивших открыть на юге Москвы окружной реабилитационный центр. Герой России организовал сбор подписей, после чего собирается детально обсудить перспективы строительства такого центра с городскими властями. Во время встречи с жителями ЮАО, проходившей возле павильона «Здоровая Москва» около станции метро «Пражская», Романенко расспросил москвичей о качестве медицинского обслуживания в округе. Посетители павильона в основном хвалили работу врачей: по их мнению, качество медицинского обслуживания в ЮАО организовано на достаточно высоком уровне и в целом не вызывает претензий. При этом активисты подали идею создания реабилитационного центра, которого, по их мнению, не хватает в округе.

- Потребность в создании окружного высокотехнологичного реабилитационного центра очевидна, - отметил Роман Романенко. - Я изучал и знаю, что на учёте в медучреждениях состоят тысячи пациентов, нуждающихся в реабилитационной помощи. Поэтому намерен детально проработать эту инициативу с городскими властями.