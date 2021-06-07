Жители Кузьминок просят убрать трубы теплоснабжения с территории дворов под землю

Металлические конструкции портят вид и лишают жильцов удовольствия от прогулок. Фото: Александр ЧИКИН.

Жители столичных Кузьминок решили изменить облик своего района: горожане давно мечтают избавиться от наружной системы теплоснабжения (байпасов) во дворах многоквартирных домов. Металлические конструкции портят вид и лишают жильцов удовольствия от прогулок. К тому же трубы мешают благоустройству дворов и мешают сделать их комфортными. И, наконец, деревянные настилы со ступеньками, по которым нужно пересекать теплотрассу, становятся непреодолимым препятствием для мам с колясками и пожилых людей на инвалидных креслах.

Инициативная группа жителей района обратилась в приемную депутата Госдумы Петра Толстого и попросила его помочь добиться демонтажа опостылевших всем конструкций. Горожане собрали несколько сотен подписей, которые они передали парламентарию.

«Конструкции не только портят внешний вид придомовой территории, но и нередко осложняют передвижение для пожилых людей и родителей с колясками. У нас в районе очень много пенсионеров», – говорится в обращении жителей Кузьминок.

Надземные трубы появились в Кузьминках еще тогда, когда в районе только начинали строиться жилые дома. Теперь, когда строительные работы давно завершены, наружную систему нужно демонтировать, а трубы проложить под землей. Для этого необходимо решение городских властей и соответствующее финансирование.

Избавиться от байпасов жители района пытаются уже не первый год. Они писали во всевозможные инстанции, приходили в контролирующие организации, но дело так и не сдвинулось с места. Обратившись за помощью вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, москвичи рассчитывают, что к ним наконец-то прислушаются.

Всего в различных районах столицы располагаются более 100 наружных систем теплоснабжения. Десять из них установлены в Кузьминках. Каждая из конструкций имеет протяженность около 1,5 километров. Все байпасы были установлены с 2008-го по 2011-й годы.

Ранее Петр Толстой решил проблему пробок и стихийных парковок возле ОРТЦ «Москва». Транспортные заторы на Краснодарской улице возле оптово-розничного торгового центра вызывали неизменное возмущение у жителей района Люблино. Но после того, как инициативная группа обратилась к парламентарию, ситуация начала улучшаться. Раньше из-за пробок и стихийной парковки таксистов и водителей маршруток движение было затруднено практически в любое время суток. Автомобили занимали по две-три полосы, полностью парализуя движение возле торгового центра. После того, как к нему обратились жители Люблино, Петр Толстой пообещал урегулировать вопрос со стихийными парковками. Парламентарий встретился с руководством ОРТЦ «Москва». По итогам этой встречи было решено оставить вход с улицы Краснодарской, а выходы организовать на другие улицы.

Петр Толстой - государственный и политический деятель, журналист, продюсер и телеведущий. С 2016 года занимает пост заместителя председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва.