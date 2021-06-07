По инициативе Разворотневой на московских парковках могут появиться бесплатные места для пенсионеров

Правозащитница, член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева подчеркнула, что дороговизна столичных паркингов серьезно осложняет жизнь малоимущим слоям населения. Фото: Екатерина БИБИКОВА.

На московских парковочных площадках должны появиться бесплатные места для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями, заявила известная правозащитница, член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева. Нехватка и дороговизна столичных паркингов серьезно осложняет жизнь малоимущим слоям населения. Пенсионеры и маломобильные группы не должны быть ограничены в праве беспрепятственно передвигаться по городу на личном транспорте.

У многих пенсионеров и инвалидов есть личные автомобили, но так как материально они, как правило, ограничены в средствах, частые поездки, особенно в центр Москвы, становятся им не по карману. У людей с особыми потребностями есть возможность припарковаться на плоскостной или перехватывающей стоянке, но только если на ней есть свободные места. В случае, если все бесплатные места оказываются заняты, стоянка становится платной. У простых пенсионеров таких льгот и вовсе нет. Это в корне несправедливая ситуация, убеждена Светлана Разворотнева. Правозащитница предлагает начать работу по созданию в российских мегаполисах городских парковочных пространств.

- В первую очередь необходимо начать системную работу по созданию и развитию городских парковочных пространств в крупных городах. Они должны стать составной частью генпланов мегаполисов - нормы обеспечения жилой застройки парковочными комплексами должны носить не рекомендательный, а обязательный характер, - подчеркнула член Общественной палаты РФ. - А наши пенсионеры и инвалиды вправе рассчитывать на бесплатные места не по остаточному принципу, а всегда и везде.

Общественница напомнила, что пенсионеры и инвалиды часто вынуждены ездить на обследования в медицинские клиники и посещать социальные учреждения в разных районах Москвы, так как не всегда могут получить необходимые услуги рядом с домом. Из-за платных парковок их возможности оказываются заметно ограниченными, и это негативно сказывается на здоровье горожан.

- Население неохотно пользуется дорогостоящими стоянками по экономическим соображениям, стихийно бросая автомобили во дворах и на улицах. Во многих местах платные парковки заполнены лишь отчасти, но расценки на них растут, - возмущена Разворотнева. - В результате такой политики и город недополучает средства в бюджет, и автомобилисты испытывают неудобства. Ситуация парадоксальная.

Точку зрения правозащитницы подтверждает исследование, проведенное Фондом «Институт экономики города». Эксперты выяснили, что сейчас паркинги в Москве используются крайне неэффективно и экономически невыгодно. При разумной политике их использования доходы были бы в четыре раза выше нынешних. Чтобы сократить пропасть между спросом и предложением, нужно увеличить количество доступных автостоянок и уменьшить тарифы.