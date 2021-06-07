Член ОП Нифантьев организовал теплоходную экскурсию для пенсионеров и эковолонтеров

Член Общественной палаты Евгений Нифантьев организовал прогулку на теплоходе для пенсионеров, многодетных семей, эковолонтеров и студентов Южного округа. Фото: Галина БРОДСКАЯ.

В День эколога пенсионеры, многодетные семьи, эковолонтеры и студенты из Южного округа столицы отправились на экскурсию на теплоходе. Познавательную прогулку для них организовал член Общественной палаты Евгений Нифантьев. Участники экскурсии проплыли от причала Братеево до причала Коломенское и вернулись обратно. Во время поездки Евгений Нифантьев пообщался с пассажирами и рассказал им об успехах экологических волонтеров Южного округа.

Член Общественной палаты РФ напомнил: забота об охране природы начинается с малого, и каждому из нас по силам вносить свой вклад в сохранение окружающей среды.

- Мы хотим, чтобы как можно больше москвичей начали заботиться об экологии. И важно показать им, как это можно сделать на простых и понятных примерах. Ведь все начинается с личной инициативы, с маленьких действий, - отметил Евгений Нифантьев. - Например, выбросить батарейки не в мусорное ведро, а донести до специального пункта.

По словам Евгения Нифантьева, экоактивисты уже установили в подъездах свыше 130 пунктов приема батареек. Такие пункты позволили собрать и отправить на утилизацию целую тонну аккумуляторов. Выбрасывать батарейки в обычные мусорные контейнеры нельзя ни в коем случае. В них содержатся тяжелые металлы: свинец и кадмий, а в некоторых случаях и ртуть. Если батарейка просто выбрасывается, а не утилизируется, то эти металлы могут попасть в землю и воду и навредить окружающей экосистеме, в том числе растениям и животным.

Евгений Нифантьев также рассказал, что стараниями эковолонтеров возле промышленных зон были установлены датчики общественного мониторинга качества воздуха. Они проводят замеры и передают данные в режиме онлайн.

- На территории некоторых районов Южного округа (например, Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное) не было установлено ни одного гражданского датчика мониторинга качества воздуха. Мы эту ситуацию исправили и будем двигаться в этом направлении. Установлено уже пять подобных датчиков. Запланированы еще установки, – сообщил член ОП РФ.

Ранее Евгений Нифантьев обратился к предпринимательскому сообществу с инициативой поощрять некурящих сотрудников российских компаний. Основатель сети социальных аптек "Столички" предложил частично оплачивать таким работниками абонементы на занятия спортом или билеты в театр, выдавать им денежные премии или благодарственные грамоты. Москвичи поддержали инициативу Нифантьева, приняв участие в организованном им флешмобе «Спорт против сигарет». Акция прошла в Международный день без табака. Активисты из Южного округа Москвы предлагали курильщикам обменять пачку сигарет на кистевой эспандер, футбольный мяч или скакалку. Некурящие жители тоже не остались без подарка - им вручали воздушные шарики. Таким образом организаторы флешмоба благодарили их за то, что они берегут свое здоровье и подают хороший пример детям, которым часто передаются вредные привычки родителей. Акция прошла в трех районах - Братеево, Орехово-Борисово Южное и Бирюлево Западное.