Разминка с профессором и академиком: Доктора Румянцев и Бубновский провели зарядку для москвичей

Академик РАН, главный детский онколог-гематолог России, основатель центра имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев (слева) и профессор кафедры медицинской реабилитации и анестезиологии РУДН Сергей Бубновский (справа) провели зарядку для жителей Черемушек. Фото: Анна ГРИБКОВА.

У жителей юго-запада столицы 7 июня выдалась редкая возможность заняться физкультурой под присмотром сразу двух известных врачей. Академик РАН Александр Румянцев и доктор медицинских наук Сергей Бубновский провели зарядку для москвичей в парке 70-летия Победы в Черемушках. Медицинские светила показали участникам разминки необходимые для поддержания физического здоровья упражнения и рассказали о полезных привычках.

- У взрослых часто причиной заболеваний становится их образ жизни – курение, алкоголь, отсутствие спорта, обилие тяжелой пищи, стрессы. Чтобы привить привычку заботиться о своем самочувствии, мы проводим эту физкультурную встречу, - рассказал главный детский онколог-гематолог России, основатель центра имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.

По его словам, лето как нельзя лучше подходит для разминки на свежем воздухе. Людям любого возраста можно заняться скандинавской ходьбой, партерной гимнастикой, бегать в парке или во дворе. Доктор Румянцев также отметил пользу лечения в санаториях и на курортах.

- Я считаю, что все пенсионеры хотя бы раз в год должны лечиться в санаториях за счет государства. Это эффективный способ восстановить силы и улучшить самочувствие, - подчеркнул известный онколог.

Сергей Бубновский, профессор кафедры медицинской реабилитации и анестезиологии РУДН, специализируется на лечении опорно-двигательного аппарата. Он основал новое движение в медицине – кинезитерапию, восстановительную гимнастику, одну из форм лечебной физкультуры, которую применяют при заболеваниях суставов и позвоночника. Профессор показал участникам зарядки упражнения, полезные для растяжки и позвоночника.

Бубновский – автор более 20 научно-популярных книг, кроме того, он ведет телепрограммы о здоровье. Доктора знакомы уже более двадцати лет: Румянцев был научным руководителем Бубновского при защите диссертации.

- Я благодарен моему учителю доктору Румянцеву за его приглашение поделиться с москвичами своей методикой, - отметил Сергей Бубновский. - Согласен с ним, что минимум раз в год необходимо обеспечить пенсионеров бесплатным санаторно-курортным лечением, потому что в санаториях, как правило, пожилые люди занимаются кинезитерапией, там проводят для гостей полноценную реабилитацию.

Ранее предложение доктора Румянцева об обеспечении всех пенсионеров России бесплатным санаторно-курортным лечением поддержали главный эндокринолог России Иван Дедов и директор лечебно-реабилитационного центра Минэкономразвития России санатория «Вороново» Антон Плотников. Кроме того, инициативу основателя Центра имени Дмитрия Рогачева одобрил президент Национальной курортной ассоциации, академик РАН Александр Разумов. Он также отметил необходимость изменений в законодательстве для реализации такой программы.