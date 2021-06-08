Современный ледовый дворец построят на юго-западе Москвы

С победителем торгов город заключит договор на 7 лет и 4 месяца. За это время арендатор должен будет построить спорткомплекс и ввести его в эксплуатацию Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Земельный участок площадью 2,6 гектара в районе Северное Бутово выставлен в аренду на электронный аукцион. Место под ледовый спорткомплекс на 500 зрительских мест выбрали недалеко от станции метро «Бульвар Дмитрия Донского». Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Город регулярно предлагает инвесторам в аренду земельные участки под создание спортивных объектов, - отметил заммэра. - В прошлом году на электронных торгах было реализовано шесть таких участков общей площадью около 3 гектаров, а с начала года – уже два площадью 1,54 гектара. На земельном участке в районе Северное Бутово победитель торгов сможет построить ледовый дворец и физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью более 13 тысяч квадратных метров».

С победителем торгов город заключит договор на 7 лет и 4 месяца. За это время арендатор должен будет построить спорткомплекс и ввести его в эксплуатацию. Здание передадут в собственность инвестора. После ввода в эксплуатацию собственник сможет продлить договор аренды земельного участка либо выкупить его.

«Начальная цена годовой аренды за участок в Северном Бутово составляет 2,5 миллиона рублей, – сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. - Всего по итогам первого квартала этого года город реализовал на торгах шесть земельных участков под коммерческое строительство. Конкуренция составила в среднем 4 участника за лот».

Заявки на аукцион в электронной форме принимаются до 21 июня 2021 года. Торги состоятся 24 июня. Документация и характеристики других земельных участков, предлагаемых в аренду, опубликованы на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Земля под строительство».