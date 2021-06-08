На центральном участке Троицкой линии метро начали строить две станции

Московское метро ускоряется. На будущей Троицкой линии началось сооружение центрального участка. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Строители вышли на площадки двух станций центрального участка Троицкой линии – «Академическая» и «Улица Строителей», - рассказал заммэра. - Работы ведутся с соблюдением всех норм и требований безопасности, установлены информационные щиты. Сейчас проводится ограждение стройплощадок».

По его словам, на «Академической» начался монтаж ограждающих конструкций котлована. Сейчас они готовы уже на 15 процентов. К активной разработке грунта планируют приступить в августе. А на «Улице Строителей» прокладывают так называемую пионерную траншею. Затем приступят к устройству ограждающих конструкций котлована.

«Все работы на будущих станциях участка проходят по заранее произведенным расчетам оценки их влияния на окружающие здания и зеленые насаждения, поскольку действовать приходится в условиях плотной городской застройки», – пояснил Юрий Кравцов, глава компании «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро. - Прим.).

Напомним, центральный участок Троицкой линии метро длиной более 7 километров пройдёт от станции «Улица Новаторов» до станции «Севастопольский проспект». Этот отрезок обеспечит интеграцию Новой Москвы в транспортную систему столицы.

КОНКРЕТНО

Длина Троицкой линии метро - почти 40 километров.

Маршрут соединит городской округ Троицк и Московское центральное кольцо.

Около новой линии проживают более 1 миллиона человек. Ещё несколько сотен тысяч - работают или учатся.

Ежедневно по этой ветке смогут ездить около 100 тысяч человек.