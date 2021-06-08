Евгений Попов: Государство должно поддержать работающих пенсионеров

Евгений Попов убежден, что проблема незащищенности пенсионеров становится в нашей стране все более острой. Фото: Мария ПОПОВА.

Евгений Попов прокомментировал обращение председателя Федерации независимых профсоюзов Михаила Шмакова к президенту Владимиру Путину по поводу индексации пенсий работающим россиянам. Журналист телеканала «Россия 1» во время недавней встречи с главой ФНПР обсудил с ним вопросы помощи пенсионерам.

- Михаила Шмакова заинтересовали мои инициативы по обеспечению достойной жизни людям старшего возраста, - рассказал Евгений Попов. - Мы обсудили, в частности, индексацию пенсий работающим пенсионерам. Считаю, что будет справедливо не просто защитить их пенсии от инфляции в настоящем, но и вернуть деньги, потерянные с 2016 года, когда был принят закон об отмене индексации страховой пенсии.

Известный телеведущий убежден, что проблема незащищенности пенсионеров становится в нашей стране все более острой. В России сегодня трудятся 7,3 миллиона пенсионеров. И в последние годы доля работающих лиц старшего возраста продолжает увеличиваться во всех отраслях экономики.

- Уверен, что, выйдя на пенсию, большинство граждан не от хорошей жизни продолжают работать, - считает Евгений Попов. - Маленькие пенсии, непростая ситуация в экономике – все это заставляет людей продолжать трудиться.

Журналист считает, что государство должно проявить справедливость к работающим пенсионерам и вернуть им средства, которых они лишены сейчас.

- Поддерживаю предложение лидера профсоюзов вернуть недоплаченные суммы, восстановить индексацию и справедливое формирование пенсионных прав. Это будет справедливо по отношению к старшему поколению, - подчеркнул Евгений Попов.

В числе дополнительных мер поддержки старшего поколения журналист предлагает назначить пенсии в размере 70% от заработной платы. Евгений Попов не отрицает, что это потребует дополнительных субсидий.

- Сегодня на пенсию уходят те, кто прожил не самую простую жизнь. Они честно трудились на благо своей страны и вправе ожидать, что и страна позаботится о них, - уверен телеведущий.

Напомним, ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» весной заявил о намерении баллотироваться в депутаты Госдумы. Известный журналист принял участие в праймериз партии «Единая Россия». Евгений Попов выиграл на предварительном голосовании в Кунцевском одномандатном округе Москвы. Телеведущий опередил десять других претендентов, собрав голоса более 17 тысяч человек. По словам Попова, он обсуждает с жителями Кунцевского района вопросы, наиболее волнующие сегодня людей.

- На встречах с жителями мы обсуждаем широкий круг инициатив – индексацию пенсий работающим пенсионерам, бессрочную льготную ипотеку для многодетных семей, ужесточение ответственности за нарушение градостроительных стандартов, - ранее рассказал телеведущий.

Своей основной задачей Евгений Попов считает борьбу с бедностью и повышение доходов россиян. На посту депутата телеведущий собирается добиваться достойной оплаты труда в России.