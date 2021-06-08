Петр Толстой вместе с жителями Выхино-Жулебино посадил 20 лип и рябин

Вместе с жителями улицы Ферганской депутат Госдумы Петр Толстой посадил 20 лип и рябин. Фото: Александр ЧИКИН.

Вице-спикер Государственной думы Петр Толстой поучаствовал в посадке деревьев в столичном районе Выхино-Жулебино. Вместе с жителями улицы Ферганской он посадил 20 лип и рябин. На встрече с горожанами парламентарий посоветовал активнее использовать сервис «Активный гражданин», решая вопросы благоустройства и озеленения своего района. По его словам, эта платформа — очень эффективный инструмент в решении городских проблем.

- Вот тут будут мамочки с колясками прогуливаться. Не во всех районах такие большие деревья сажают – только у нас в Выхино, - отметил Петр Толстой.

Активисты района пообещали ухаживать за молодыми деревцами. При этом они пожаловались, что в Выхино-Жулебино по-прежнему мало зелени. Петр Толстой напомнил жильцам: свои предложения по озеленению района можно направить в мэрию, используя сайт проекта «Активный гражданин».

- Напишите на «Активный гражданин», – посоветовал Толстой. – Чтобы мэрия зарезервировала под вас определенное количество кустарников – у них есть выбор. Посмотрите заодно, чтобы и вам подходило.

Депутат Госдумы подчеркнул, что предложения москвичей по благоустройству очень важны для правительства столицы. Мэрии необходимо понимать, чего именно не хватает горожанам, и какие проекты нужно воплощать в жизнь в первую очередь. По его словам, те, кто овладели сервисом обращений через «Активный гражданин», уже посадили нужное количество деревьев.

Ранее Петр Толстой обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой помочь в строительстве нового спортивного комплекса в Выхино-Жулебино. Район, в котором проживает более 200 тысяч человек, остро нуждается в новом физкультурно-оздоровительном центре. Жители района собрали около тысячи подписей в поддержку инициативы о строительстве ФОКа. Активные горожане передали их Петру Толстому. К идее парламентария положительно отнесся руководитель муниципального округа Выхино-Жулебино Георгий Местергази.

Петр Толстой также рассказал о новом катке, который откроется в столичном районе Капотня уже этой зимой. По словам депутата Государственной думы, это будет не просто ледовая площадка, а многофункциональный спортивный центр. Рядом с ледовой ареной разместится вся необходимая инфраструктура, в том числе раздевалки, помещение для администрации и парковка. Зимой в спортивном центре будут заливать каток, а летом — обустраивать площадку для футбола и волейбола. Кроме того, посетители комплекса смогут поиграть в настольный теннис. Раньше ледовая площадка в Капотне находилась в первом районе. Сейчас на этом месте началось строительство многоквартирного дома в рамках программы реновации. Активисты из числа местных жителей обратились к Петру Толстому с просьбой решить вопрос со строительством катка на новой территории. Вице-спикер Госдумы пообещал взять эту инициативу под свой контроль.