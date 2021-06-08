Петр Толстой вместе с жителями Выхино-Жулебино посадил 20 лип и рябин

Вместе с жителями улицы Ферганской депутат Госдумы Петр Толстой посадил 20 лип и рябин. Фото: Александр ЧИКИН.

Вице-спикер Государственной думы Петр Толстой поучаствовал в посадке деревьев в столичном районе Выхино-Жулебино. Вместе с жителями улицы Ферганской он посадил 20 лип и рябин. На встрече с горожанами парламентарий посоветовал активнее использовать сервис «Активный гражданин», решая вопросы благоустройства и озеленения своего района. По его словам, эта платформа — очень эффективный инструмент в решении городских проблем.

- Вот тут будут мамочки с колясками прогуливаться. Не во всех районах такие большие деревья сажают – только у нас в Выхино, - отметил Петр Толстой.

Активисты района пообещали ухаживать за молодыми деревцами. При этом они пожаловались, что в Выхино-Жулебино по-прежнему мало зелени. Петр Толстой напомнил жильцам: свои предложения по озеленению района можно направить в мэрию, используя сайт проекта «Активный гражданин».

- Напишите на «Активный гражданин», – посоветовал Толстой. – Чтобы мэрия зарезервировала под вас определенное количество кустарников – у них есть выбор. Посмотрите заодно, чтобы и вам подходило.

Депутат Госдумы подчеркнул, что предложения москвичей по благоустройству очень важны для правительства столицы. Мэрии необходимо понимать, чего именно не хватает горожанам, и какие проекты нужно воплощать в жизнь в первую очередь. По его словам, те, кто овладели сервисом обращений через «Активный гражданин», уже посадили нужное количество деревьев.