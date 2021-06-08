Тренер Елена Чайковская поддержала инициативу ректора РХТУ Александра Мажуги развивать раннюю профориентацию

Ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга выступает за раннюю профориентацию детей. Фото: Даниил ГОЛОВКИН.

Ранняя профориентация поможет школьникам осознанно подойти к выбору профессии, уверена советский и российский тренер по фигурному катанию Елена Чайковская. Знаменитая спортивная наставница встретилась с ректором Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александром Мажугой и обсудила с ним вопросы воспитания молодежи. Елена Чайковская поддержала инициативу Мажуги о развитии в отечественных школах системы ранней профориентации детей, которая поможет школьникам лучше раскрывать свой потенциал.

- Работа тренера заключается в поиске потенциала в молодых людях. Идея Александра Мажуги о ранней профориентации – с начальной школы – видится мне перспективной, - уверена Чайковская. - Она позволит подросткам в более раннем возрасте понять, в чем их признание.

Ректор РХТУ напомнил, что Елена Чайковская стала второй мамой для многих звезд российского катания мирового уровня. Под ее наставничеством наши спортсмены не раз завоевывали награды на престижных международных соревнованиях.

Напомним, весной ректор РХТУ Александр Мажуга сообщил о своем намерении баллотироваться в депутаты Госдумы Восьмого созыва. Руководитель вуза одержал победу на предварительном голосовании партии «Единая Россия»: он выдвигается от 206-го Тушинского одномандатного избирательного округа Москву. За Александра Мажугу отдали свои голоса 23 157 человек.

Ранее Александр Мажуга заявил, что для научного прорыва России необходимо как можно раньше начинать готовить профессиональные кадры. Развивать интерес к науке следует еще в раннем детстве. В этом поможет профориентация, начинать которую необходимо еще в младшей школе. Ректор РХТУ назвал Москву лучшим городом для ранней профориентации детей. Мажуга подчеркивает: сегодня в столице для развития программ профориентации есть все необходимые условия. Школы плотно работают с университетами и другими высшими учебными заведениями. Большое внимание развивающим программам уделяет Департамент образования и науки Москвы. Благодаря специальным образовательным проектам дети имеют возможность выбирать для себя инженерные, академические или медицинские классы.

Во время летних каникул 10 детских технопарков в столице предлагают школьникам пройти разнообразные курсы и образовательные смены. Главным плюсом ранней профориентации Мажуга считает возможность познакомиться с разными специальностями и выбрать собственную траекторию развития. В этом детям помогают не только педагоги и родители, но мир технологий и разработок, который предлагают технопарки и разнообразные пространства для творчества.

Александр Мажуга - доктор химических наук, профессор РАН, ректор РХТУ им. Д.И. Менделеева. Опубликовал более 140 научных работ в высокорейтинговых научных журналах, входит в список 118 выдающихся молодых ученых мира. Сейчас занимается нанохимией в области медицины, в частности, разрабатывает методы лечения онкологии с помощью наночастиц.