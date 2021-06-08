Тимофей Баженов предложил бесплатно направлять в санаторий социальных работников

А контактировавших с ковид-пациентами - на две недели.

Сегодня в сфере соцобслуживания населения работают свыше 460 000 граждан. Они обслуживают жителей самых разных возрастов. В 2020 году у соцработников столицы появилась новая услуга — помощь людям в самоизоляции. Соцработники доставляли домой лекарственные препараты, приносили продукты, гуляли с домашними животными, выносили мусор, поддерживали пациентов морально. Наряду с медиками, именно социальные работники находились на передовом рубеже. Они взяли на себя заботу о самых незащищённых слоях населения. Социальные работники сегодня обслуживают более 9,5 миллионов россиян.

8 июня Тимофей Баженов поздравил соцработников с профессиональным праздником. В своей поздравительной речи известный журналист отметил: «Социальные работники — это особые люди. Эта профессия естественным образом отбирает людей неравнодушных к чужой боли. Для ваших подопечных вы зачастую становитесь самыми родными и близкими. На вас надеются, вам доверяют, вас очень ждут. Вы ежедневно оберегаете жизни других людей. Поддерживаете и помогаете. Во время пандемии вы рисковали своими жизнями и своим здоровьем. Спасибо вам за ваш непростой труд. От всего сердца поздравляю всех социальных работников с профессиональным праздником. Желаю крепкого здоровья, сил и энергии!»

Говоря о социальной поддержке граждан России, журналист Баженов заявил, что всем россиянам необходимо гарантировать государственную поддержку и защиту в случае пандемии и кризисов. А ковид-19 необходимо признать страховым случаем и компенсировать расходы на реабилитацию жителям России.