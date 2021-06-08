Депутат Госдумы Романенко: Необходимость программы молодежной занятости особенно показала свою актуальность во время пандемии

Депутат Госдумы, герой России Роман Романенко предлагает выдавать выпускникам вузов сертификаты на сумму в 100 тысяч рублей. Фото: Иван СТЕПАНОВ.

Вопрос обеспечения рабочими местами молодых специалистов сегодня актуален как никогда, заявил депутат Госдумы, герой России Роман Романенко. По словам парламентария, проблема занятости молодежи особенно ярко проявилась во время пандемии COVID-19. На встрече с председателем Молодёжного парламента при Государственной доме Марией Воропаевой Романенко высказался о необходимости решать эту задачу на государственном уровне.

По поручению президента РФ Владимира Путина Правительство России разрабатывает и собирается в ближайшее время реализовать постоянную программу занятости молодежи. Романенко убежден, что решать этот вопрос необходимо, учитывая потребности обеих сторон: и соискателей вакансий, и работодателей. Особенно важно соблюсти этот баланс в непростых экономических условиях, сложившихся во время пандемии коронавируса.

- Необходимость внедрения программы, обеспечивающей занятость молодых людей, назрела давно, - подчеркнул Роман Романенко. - Особенно сейчас, когда экономика страны переживает последствия пандемии, вопрос обеспечения рабочими местами молодых – активных и целеустремлённых – граждан актуален как никогда.

По инициативе Героя России профильные ведомства сейчас прорабатывают механизм выдачи выпускникам высших и средне-специальных учебных заведений специального сертификата на сумму в 100 тысяч рублей. Такие сертификаты Романенко предлагает предоставлять работодателям для погашения расходов на уплату страховых взносов за трудоустроенного молодого специалиста.

По словам Марии Воропаевой, некоторые субъекты РФ уже разработали меры поддержки, предусматривающие льготы и преференции для работодателей, принимающих на работу выпускников вузов и средне-специальных учебных заведений.

- Если такие инициативы появятся на федеральном уровне, то регионам не придётся изыскивать средства из своего бюджета, а у государства появится дополнительная возможность осуществлять поддержку молодых специалистов, - считает Воропаева. - Предложение Романа Романенко может стать одним из вариантов такой помощи, включённых в будущую программу молодёжной занятости.

Число безработных выпускников растет с каждым годом. По информации Минтруда, количество официально зарегистрированных безработных россиян младше 25 лет уже равняется 156 тысячам человек. Причем около 15 тысяч человек — это выпускники 2020 года, часть из которых встала на учёт после 1 января 2021 года.

О том, что работодатели с неохотой берут на работу выпускников, свидетельствует исследование сервиса «Работа.ру». Опрос проводился в марте 2021 года среди топ-менеджеров и HR-директоров российских компаний. 37% руководителей заявили, что не хотят нанимать на работу молодых специалистов из-за того, что у них нет опыта работы. Еще 33% начальников не готовы предоставлять молодежи рабочие места из-за недостатка рабочих навыков. И только 13% сообщили, что готовы принять на работу молодых людей от 18 до 24 лет.