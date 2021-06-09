Пенсионеры поддержали инициативу Разворотневой за бесплатные парковки флешмобом

Пожилые москвичи приняли участие во флешмобе, выйдя на улицы с плакатами «Мы за бесплатный паркинг для пенсионеров» и автомобильными рулями в руках. Фото: Екатерина БИБИКОВА.

Пожилые москвичи поддержали инициативу члена Общественной палаты РФ Светланы Разворотневой о бесплатной парковке. Правозащитница выступает за то, чтобы в столице перестали брать плату за паркинг с пенсионеров и людей с особыми потребностями. Горожане приняли участие во флешмобе, выйдя на улицы с плакатами «Мы за бесплатный паркинг для пенсионеров» и автомобильными рулями в руках. Своей акцией москвичи надеются привлечь внимание общественности к проблеме высоких цен на парковки и просят столичные власти поддержать идею Разворотневой.

По словам участников акции, среди пенсионеров немало владельцев личного транспорта. Вот только пользоваться им для поездок по городу они зачастую не могут: парковки в центральных и многих других районах Москвы обходится им слишком дорого.

- Если оставить автомобиль просто на улице, возникает риск получить штраф от 3000 до 5000 рублей. Для среднестатистического москвича на пенсии это большие деньги, - посетовали автовладельцы.

При этом ездить по делам пенсионерам и инвалидам приходится часто: то на медицинские обследования, то по социальным вопросам. Иногда для этого нужно объехать несколько клиник или социальных учреждений в разных районах столицы. На машине такие поездки можно уложить в полдня, в то время как передвижение на общественном транспорте затягивается на неделю. Люди огорчены такими неудобствами и тем, что им приходится вынужденно экономить.

- Я пенсионер, мой сын – инвалид. Мы вынуждены часто обращаться к врачам и ездим к ним на автомобиле, - рассказала Татьяна Тимофеевна Башарова. - Очень неприятно, что, если места для инвалидов заняты, мы вынуждены искать другую парковку или платить. Неправильная парковка – штраф. Я считаю, бесплатных мест должно хватать, в том числе они должны быть и для обычных пенсионеров.

Владимир Анатольевич Пахманов уверен: город просто вычеркивает из своей жизни пожилых людей.

- При этом нам машины нужны не меньше, чем молодым людям. За стоянку нужно отдать 3000 рублей в месяц, по городу ездишь – заплати еще 2000 рублей за временные парковки. Как нам жить? –спрашивает пенсионер.

Правозащитница Светлана Разворотнева убеждена, что вопрос с бесплатными парковками необходимо решить как можно быстрее. Пожилые горожане заявляют о проблеме, и городские власти должны прислушаться к их мнению. Кроме того, проблему необходимо решать комплексно, и для этого Разворотнева предлагает изменить подход к планированию парковочных пространств.

- Во-первых, нужно значительно увеличивать их количество, во-вторых делать их доступнее и дифференцировать для различных групп населения. Я считаю, что пенсионеры - одна из таких групп, они не должны платить за паркинг, - подчеркнула член Общественной палаты РФ.

Светлана Разворотнева отметила, что в Москве, как и в других крупных населенных пунктах, проектирование парковок и автостоянок должно стать обязательной частью генеральных планов городов.