Сотрудники МЧС предупредили жителей Москвы и Подмосковья о грозах и порывистом ветре

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о непогоде Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сильный ветер, дождь и грозы ожидаются в столичном регионе в среду, 9 июня. О неблагоприятных погодных условиях местных жителей предупредили сотрудники МЧС.

По прогнозам синоптиков, к вечеру в Москве и Московской области начнутся дожди, местами очень сильные, с грозами. Порывы ветра в регионе могут достигать 17 метров в секунду. Непогода будет сохраняться до конца дня.

В связи с этим сотрудники МЧС не рекомендуют местным жителям выходить на улицу. Если такой возможности нет, следует держаться подальше от деревьев и шатких конструкций, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что всю неделю в столице будет сохраняться теплая, но дождливая погода. В среднем температура воздуха будет держаться на уровне 20-25 градусов, передает RT.