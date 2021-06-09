Доктор Елена Кац: Диагностические комплексы в центрах госуслуг - это действительно инновационное решение

У москвичей есть возможность пройти диагностику в медпунктах, расположенных в центрах «Мои документы». Работу одного из таких диагностических комплексов проверила муниципальный депутат, главный врач детской городской поликлиники № 7 Елена Кац. Она прошла обследование в медпункте в центре госуслуг на улице Алексея Дикого в районе Новогиреево. Работой своих коллег и оснащенностью медпункта доктор Кац осталась довольна: по ее мнению, такие диагностические комплексы позволяют провести быстрое и качественное обследование организма.

- Это действительно инновационное решение, - рассказала Елена Кац. – Процесс обследования на диагностическом комплексе занимает всего пять минут, но за это время аппаратура оценивает физические параметры тела, уровень насыщения крови кислородом, анализирует состав выдыхаемого воздуха, измеряет артериальное давление.

По результатам обследования врачи дают пациенту рекомендации, на что ему стоит обратить внимание в первую очередь.

- Диагностика позволяет человеку скорректировать свой образ жизни: например, отказаться от курения, повысить физическую активность, пересмотреть рацион питания, - отметила доктор Кац. - Это очень важно для профилактики заболеваний, и я рекомендую всем посетителям учреждений, где есть диагностические комплексы, потратить пять минут на обследование.

Сейчас современные диагностические комплексы в офисах «Мои Документы» работают в 58 центрах госуслуг Москвы. Медпункты работают ежедневно и без перерывов.