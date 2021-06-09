Координатор поискового отряда «ЛизаАлерт» Леонов выступил против внезапного запрета проката самокатов в городах

По мнению координатора поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олега Леонова, власти Санкт-Петербурга поторопились, одномоментно запретив в городе работу сервисов аренды электросамокатов. Спасатель категорически не согласен с этим решением: по его мнению, это совершенно не конструктивный шаг.

- Сегодня руководители Санкт-Петербурга пошли по привычному пути кнута без пряника. Запретить гораздо проще, чем разбираться и стимулировать безопасное поведение, - считает Олег Леонов. - Уверен, что Москва, которая по праву считается одним из самых передовых городов мира, не станет спешить с запретами, как Питер. Пользователи индивидуальных средств мобильности – активные, современные люди, они устали от того, что с ними поступают как с неразумными детьми: нельзя и всё. Петербургская власть выбрала простой, но неконструктивный, несовременный путь, который не решает проблему, а глубже загоняет ее в тень.

Остановить весь бизнес по прокату самокатов власти Санкт-Петербурга решили после серии аварий, случившихся несколько дней назад на улицах северной столицы. В дорожных происшествиях пострадали дети, и чиновники решили полностью запретить этот сервис. В итоге сегодня утром, 9 июня, сотни жителей города с удивлением обнаружили, что привычных электросамокатов нет ни на обычных стоянках, ни в мобильных приложениях.