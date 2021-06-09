Академик РАН Гинцбург и ректор РХТУ Мажуга обсудили вопросы разработки вакцин

Возможность создания единой всемирной вакцины от COVID-19 обсудили ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга и академик РАН, директор НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург. Эксперты уверены, что разработка вакцины — большой научный прорыв, однако специалистам необходимо двигаться дальше. Александр Гинцбург также поддержал предложения Александра Мажуги, направленные на популяризацию науки и поддержку молодых ученых.

- Мы отразили удар коронавируса. Разработка вакцины – настоящая победа. Но, чтобы быть готовым к новым вызовам - необходимо наращивать научный потенциал, необходимы молодые, энергичные профессионалы, - отметил Александр Гинцбург. Внушает надежду то, что у нас есть такие специалисты. Один из ярких примеров – Александр Мажуга. Молодой ученый мирового уровня, преподаватель, исследователь, ректор РХТУ имени Д. И. Менделеева, возглавивший вуз в 38 лет.

Глава Центра имени Гамалеи рассказал о вкладе, который Александр Мажуга и его коллеги внесли в разработки вакцины против COVID-19.

- Лаборатория Мажуги принимала участие в разработке вакцины. Подчеркну, что Александр Мажуга – настоящий профессионал, его сильная сторона в междисциплинарном мышлении - на стыке химии, биологии, медицины, технологии, - подчеркнул Александр Гинцбург.