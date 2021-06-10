Дополнительные баллы к ЕГЭ получат участники патриотических проектов по инициативе депутата ГД Ирины Белых

Ирина Белых рассказала, что ее инициативу также поддержала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова. Фото: Сергей НИКОЛАЕВ.

Участникам общегородского патриотического проекта «Мой район в годы войны» будет присвоен статус «волонтеров истории». Столичные школьники, участвующие еще в одном образовательном проекте «Московский экскурсовод», получат статус «волонтеров культурного наследия». Это поможет выпускникам одиннадцатых классов и учащимся колледжей добавить несколько баллов к результатам ЕГЭ и воспользоваться ими при поступлении в вузы. Такое решение было принято во время рабочей встречи депутата Госдумы Ирины Белых в Комитете общественных связей и молодежной политики Москвы.

Ранее Ирина Белых, как куратор проектов «Мой район в годы войны» и «Московский экскурсовод», обратилась в Департамент образования и науки города Москвы с предложением поощрить дополнительными баллами к ЕГЭ ребят – участников патриотических и образовательных проектов.

- Я рада, что поддержано мое предложение об учете в качестве волонтерской деятельности исследовательской работы московских школьников и учащихся колледжей в наших образовательных проектах, - рассказала Ирина Белых. - В ближайшее время будет заключено соглашение между Городским методическим центром столичного Департамента образования и Московским ресурсным центром «Мосволонтер» для того, чтобы первые победители конкурса «Мой район в годы войны» уже в ближайшее время могли получить статус «волонтера истории». Участники другого нашего проекта «Московский экскурсовод» станут «волонтерами культурного наследия». Причем для победителей количество учтенных волонтёрских часов и дополнительных баллов будет увеличено.

Ирина Белых рассказала, что ее инициативу также поддержала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова. Она считает соглашение о включении проектов «Мой район в годы войны» и «Московский экскурсовод» в общегородское волонтерское движение значительной мерой поддержки активных школьников и важным шагом в развитии патриотического движения.

Как куратор проекта «Мой район в годы войны» Ирина Белых считает участие в нем юных москвичей важной и полезной патриотической работой, достойной поощрения.

- Это настоящие «волонтеры истории», - рассказала ранее депутат Госдумы. - Кроме того, к нам уже присоединяются и другие российские регионы. Например, в преддверии 80-летия Парада на Красной площади школьники столицы вместе с ребятами из других городов по крупицам собирают информацию обо всех участниках легендарного Парада, изучают архивы, фото и видео документы. Такая деятельность достойна внимания и поддержки.

По итогам исследовательской работы московских школьников и их родителей на сайте проекта появилась интерактивная карта, на которой отмечены все места, связанные с жизнью и деятельностью москвичей во время Великой Отечественной войны. В рамках проекта в столице также каждый год проводится олимпиада «Мой район в годы войны». Только в 2021 году в ней приняли участие свыше 40 тысяч учеников московских школ.