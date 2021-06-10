«Желтый» уровень погодной опасности продлен в столичном регионе

В Москве продлили "желтый" уровень погодой опасности Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве и Подмосковье продлен режим повышенной погодной опасности. Предупреждение из-за непогоды будет действовать до 13:00 пятницы, 11 июня. В этот период в столичном регионе ожидаются грозы и сильный ветер с порывами до 15-17 метро в секунду.

Отметим, что «желтый» уровень погодной опасности в ближайшие сутки будет действовать также на территории Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской и Калужской областей. В Ярославской области и вовсе объявлен «оранжевый» уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба, пишет РИАМО.

Напомним, непогода в регионе началась накануне, 9 июня. Сотрудники МЧС попросили жителей московского регионе быть осторожными на улице, держаться подальше от деревьев и шатких конструкций, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее синоптики предупредили москвичей о скором потеплении. Во второй половине июня в столицу придет 30-градусная жара, передает Москва 24.