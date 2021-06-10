Тимофей Баженов считает, что туризм в России требует господдержки

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Предложение заморозить стоимость размещения в отелях высказала вице-президент Российского фонда мира Елена Сутормина главе Ростуризма.

Цены предлагается зафиксировать в курортных регионах: Краснодарском крае, Крыму, Алтае, в Калининграде, Москве и Санкт-Петербурге, на Северном Кавказе, Дальнем Востоке, в Карелии и так далее.

По мнению Тимофея Баженова, пандемия повлияла на туристический поток в России. Закрытие границ поспособствовало увеличению внутреннего туризма. Глядя на это сметливые владельцы отелей тут же поспешили увеличить стоимость на проживание. Именно из-за высоких цен на размещение уровень турпотока всё ещё не может выйти на уровень 2019 года.

Елена Сутормина заявила в письме Ростуризму, что по итогам 2020 года люди стали путешествовать по России на 35-40% меньше. Так, в июле по сравнению с июнем на 20% сократилось количество дешевых вариантов размещения. При этом на 40% увеличилось количество предложений в средней и высокой ценовых категориях. Тенденция показывает, что к августу рост цен может достигнуть 30-40%.

Тимофей Баженов отметил, что роль государства в данной ситуации должна определяться взвешенным дотированием услуг наряду с экономическими мерами, препятствующими неконтролируемому росту цен. Временная заморозка цен на проживание в отелях поддерживает тезис Тимофея Баженова о принятии закона «О социальной поддержке граждан в случае пандемии и кризисов». Общеизвестно, что люди, перенесшие коронавирус, нуждаются в восстановительной терапии. Регуляция цен сделает доступной реабилитацию большему количеству россиян.