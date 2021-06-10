Доктор Александр Румянцев призвал не ограничивать госфинансирование лечения острого лимфобластного лейкоза

Главный детский онколог-гематолог Александр Румянцев призвал не ограничивать финансирование лечения пациентов с острым лимфобластным лейкозом. Фото: Пресс-служба НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева.

Государство не должно ограничивать финансирование лечения пациентов с острым лимфобластным лейкозом, убежден главный детский онколог-гематолог, член президиума РАН, основатель Центра имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев. При необходимости на лекарства и лечебные процедуры для таких больных должны выделяться дополнительные средства. Знаменитый детский онколог призывает не экономить на жизни и здоровье онкобольных и выделять для их спасения столько средств, сколько необходимо для эффективного лечения.

Доктор Румянцев рассказал, что на лечение самой распространенной опухоли у детей государство сегодня выделяет около 100 тысяч рублей на каждого пациента. Зачастую это не позволяет врачам использовать дорогостоящие эффективные лекарства и процедуры, поскольку расходы на лечение острого лимфобластного лейкоза могут доходить до полутора миллионов рублей.

- Из стоимости лечения, которая формируется на основе клинических рекомендаций, финансисты исключают необходимые дорогостоящие лекарства на основании того, что в инструкциях этих лекарств не прописаны показания у детей, - объяснил доктор Румянцев. - По этой же причине мы не можем использовать целый ряд оборудования, это в корне меняет технологию и влияет на результаты лечения.

По его словам, чтобы переломить эту ситуацию, необходимо изменить законы, разрешающие проводить лечение на основе клинических рекомендаций, разработанных профессиональным сообществом, и увеличить финансирование до сумм, действительно необходимых для эффективного лечения пациентов.

Острый лимфобластный лейкоз — самое распространенное онкологическое заболевание у детей и подростков, которое также может возникать и во взрослом возрасте. Сейчас его лечение в России ведется по протоколу «Москва-Берлин», разработанному НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Применяя этот протокол, врачи Центра добились практически полного излечения онкобольных в Москве (до 91,3% пациентов) и до 82% излечившихся в целом по стране. Центр имени Дмитрия Рогачева сумел оперативно организовать лечение детей от онкологии в регионах по единым стандартизированным протоколам. Поэтому юные пациенты от Владивостока до Калининграда получают такое же лечение, что и в столице России. Кроме того, в Центре открыт институт постдипломной подготовки, где проходят обучение по 18 специальностям российские и зарубежные медики.

Ранее основатель Центра имени Дмитрия Рогачева предложил вдвое увеличить расходы на здравоохранение и довести их до 7 процентов от ВВП в ближайшие два-три года. Академик РАН также призывает обеспечить всех детей до 18 лет бесплатными лекарствами, а всех пенсионеров раз в год направлять на бесплатное санаторно-курортное лечение за счет государства.