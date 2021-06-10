Член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев предлагает соцсетям удалять фейковые аккаунты

Член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев обратился к владельцам соцсетей и модераторам с предложением удалять фейковые аккаунты. Фото: Галина БРОДСКАЯ.

Борьба с фейковыми аккаунтами поможет защитить детей и подростков от обмана в социальных сетях, убежден член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев. Он обратился к владельцам и модераторам соцсетей с призывом обратить самое пристальное внимание на фальшивые страницы, за которыми могут скрываться мошенники и преступники. Уход от анонимности и разоблачение ложных аккаунтов убережет детей и подростков в Интернете.

- Родители стремятся защитить детей от угроз реального мира, но зачастую игнорируют мир виртуальный, наивно полагая, что те защищены стенами своего дома, - отметил Евгений Нифантьев. - Но когда подросток переписывается в соцсетях с человеком, с которым не знаком лично, он не всегда осознает, что за его аватаром может скрываться кто угодно. И общаясь с неким образом, он может подвергаться манипуляциям со стороны взрослого и в итоге получить серьезные психологические травмы.

Член Общественной палаты РФ считает, что для эффективной борьбы с кибермошенниками необходимо не только законодательно совершенствовать систему контроля, но и сформировать культуру поведения в социальных сетях, которая в России пока находится в стадии зарождения.

- Очевидно, что представляясь в сети другим человеком, куда проще уйти от ответственности, - подчеркивает Нифантьев. - Взрослый мужчина может писать девочке-подростку, взяв аватар симпатичного ровесника или персонажа ее любимого комикса. Уверен, что никто не будет склонять к суициду или пытаться выманить ребенка на встречу, заходя в сеть под своим именем. Если же человеку нечего скрывать, он вряд ли будет прятаться за аватарами и романтическими образами.

Именно поэтому, уверен Евгений Нифантьев, на владельцах соцсетей и модераторах лежит огромная ответственность за наших детей.

- Я ни в коем случае не призываю нарушать тайну переписки и вводить какой-то тотальный контроль. Первым шагом может стать повышение ответственности как владельцев соцсетей, так и простых модераторов. Именно они могут оперативно удалять аккаунты, представляющие потенциальную угрозу для пользователей, – предлагает Нифантьев.

Ранее Член Общественной палаты РФ организовал турнир по мини-футболу на кубок Евгения Нифантьева среди детских команд Южного округа Москвы. Спортивное состязание прошло 9 июня на стадионе 904-й школы столицы. Поддержать ребят пришел мастер спорта СССР по футболу Юрий Климов. Евгений Нифантьев отметил важность развития бесплатных кружков и секций, чтобы каждый ребенок мог заниматься любимым видом спорта в шаговой доступности от своего дома. Основатель сети социальных аптек «Столички» выступает с инициативой построить в Москве сто новых бассейнов в течение пяти лет. Таким образом в каждом административном округе столицы появится сразу несколько бассейнов, и у жителей города, в том числе у детей, будет возможность бесплатно заниматься плаванием.