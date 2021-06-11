Первый промышленный технопарк появится в ТиНАО в 2024 году

В рамках двух соглашений, заключенных в прошлом году, в Бутырском районе столицы до конца 2023 года появится комплекс офисных зданий «Останкино Business Park»

В 2024 году инвестор построит в Новой Москве первый промышленный технопарк по программе стимулирования создания рабочих мест. Вложения в проект составят 550 миллионов рублей. Для горожан будет создано порядка 300 рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Новый проект будет реализован в рамках программы стимулирования создания рабочих мест, - сказал заместитель мэра. - Это уже третье соглашение, подписанное в столице. В прошлом году Москва заключила два соглашения, в рамках которых за пределами ТТК появятся более 100 тысяч квадратных метров офисных площадей. Планируемый объем инвестиций в эти проекты составляет 7,8 миллиарда рублей».

Новый промышленный технопарк площадью не менее 14,5 тысячи квадратных метров будет строить АО «СЗ «Бадаевский» (структура Capital Group). Ему присвоен статус инвестиционного проекта по созданию мест приложения труда. Напомним, программа стимулирования создания рабочих мест действует с 2020 года. Она призвана стимулировать комплексную сбалансированную застройку новых районов за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК) и МКАД. Ее механизм заключается в том, что застройщик многоквартирного дома частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования (ВРИ) земельного участка, где строится жилье, если дополнительно инвестирует средства в строительство промышленного, офисного, социального, торгового или спортивного объекта, создав при этом новые рабочие места.

«В рамках двух соглашений, заключенных в прошлом году, в Бутырском районе столицы до конца 2023 года появится комплекс офисных зданий «Останкино Business Park», - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - По второму соглашению в 2023 году в районе Ростокино на улице Вильгельма Пика возведут торгово-офисный центр в составе ТПУ «Ботанический сад». Обеим площадкам присвоен статус инвестпроекта по созданию мест приложения труда. Это дает право на частичное освобождение от арендной платы за первый год срока аренды и платы за изменение вида разрешенного использования. Эти проекты принесут москвичам более тысячи новых рабочих мест».

В программе стимулирования создания рабочих мест за пределами ТТК и МКАД могут принять участие даже те девелоперы, которые уже строят жилые дома в Москве и планируют инвестировать в объекты недвижимости, обеспечивающие создание новых рабочих мест. Инвесторы могут подать заявку на присвоение специального статуса через Инвестиционный портал Москвы. На ресурсе работает онлайн-сервис, значительно упрощающий процесс входа в программу. Для получения статуса компании должны обладать правами на участки для строительства многоквартирного дома и для создания места приложения труда, иметь оформленный расчет арендной платы или платы за изменение вида разрешенного использования.