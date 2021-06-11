В Коммунарке построят путепроводы над Калужским шоссе

Административно-деловой центр (АДЦ) «Коммунарка» в Новой Москве постепенно прирастает дополнительными дорогами. В ближайшие годы над Калужским шоссе появятся два путепровода по программе развития транспортной инфраструктуры АДЦ. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв.

«Строительство путепроводов и разветвленной сети внутриквартальных проездов уже началось, - рассказал заммэра. - По проекту планируется сооружение еще одного путепровода тоннельного типа на территории АДЦ, а также вынос инженерных сетей из пятна застройки. Это позволит значительно улучшить транспортную ситуацию в поселении Сосенское».

По его словам, готов новый мост через реку Сосенка и участок дорожной сети длиной 1,66 километра. Их запустят в четвёртом квартале этого года. Скоро завершится и строительство двух очистных сооружений поверхностных ливневых стоков. Внутриквартальные проезды в Коммунарке планируют доделать в 2022-м, а путепроводы над Калужским шоссе – в 2023 году.

«Первый этап транспортного строительства в АДЦ включает в себя запуск более 18 километров новых дорог, из которых 4,82 километра уже открылись, в том числе два путепровода над магистралью Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе», - отметил Юрий Кравцов, генеральный директор компании «Мосинжпроект» (оператор крупных градостроительных проектов, включая территорию АДЦ «Коммунарка». - Прим.).

По его словам, в этом районе завершается строительство сооружений для водоснабжения и водоотведения, а также разветвленной сети инженерных коммуникаций.