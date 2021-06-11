Доктор Румянцев: «Чтобы врачи не уходили из госучреждений в частные клиники, их можно удержать только достойными зарплатами»

Главный детский онколог-гематолог, основатель и президент Центра имени Димы Рогачева Александр Румянцев считает, что финансирование здравоохранения необходимо увеличить вдвое. Фото: пресс-служба НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева.

Накануне Дня медицинского работника всемирно известный детский онколог-гематолог, основатель и президент Центра имени Димы Рогачева Александр Румянцев рассказал «КП» о том, какой должна быть зарплата выпускников медицинских вузов, какие льготы нужно предоставить врачам, и почему финансирование здравоохранения необходимо удвоить.

Центр имени Дмитрия Рогачева - крупнейшая в Европе клиника детской гематологии, онкологии и иммунологии. Благодаря использованию передовых технологий врачам Центра удалось добиться лучших в мире результатов по числу выздоровевших пациентов. От острого лимфобластного лейкоза — самого распространенного онкологического заболевания у детей и подростков – его врачи вылечивают 91,3% пациентов. Лечение острого лимфобластного лейкоза ведется по протоколу «Москва-Берлин», разработанному специалистами центра имени Дмитрия Рогачева и основанному на лучших мировых практиках.

- Когда мы начинали, выздоравливали всего 7% детей. Наш опыт показывает, что лечение рака может быть эффективно не только у детей, но и у взрослых, если используются технологии, основанные на принципах доказательной медицины, - подчеркивает доктор Румянцев.

Одной из главных проблем развития здравоохранения в нашей стране академик РАН называет низкую оплату труда преподавателей медицинских вузов.

- Во всем мире врачи-педагоги имеют самую высокую зарплату среди медиков. И это заслуженно: ведь именно они обеспечивают подготовку кадров, - считает Александр Румянцев. - Это позволяет обеспечить приток в медицинские вузы выдающихся врачей. Что же мы видим в нашей стране? Врачи-педагоги «поражены в правах». По закону они не имеют права доступа к пациенту, работая в университетской больнице. Студенты-медики, проходя практику в больнице, также не имеет юридического права подойти к тем, кого они впоследствии будут лечить. Складывается абсурдная ситуация: и врачи-педагоги, и студенты медвузов связаны по рукам и ногам. А что в итоге: качество подготовки врачей реально ухудшается. Эта ситуация должна быть исправлена.

Александр Румянцев не раз заявлял, что труд медицинских работников должен оплачиваться достойно, и призывал повысить зарплаты врачам и медсестрам.

- У нас складывается ситуация, что зарплаты врачей в регионах различаются в 5–10 раз. Это закономерно приводит к перетоку кадров в «богатые» регионы, - отмечает академик РАН.

Доктор Румянцев предлагает приравнять врачей по статусу к военнослужащим и обеспечить медиков таким же мощным социальным пакетом, как военных.

- Где бы ни работал врач, все выплаты по базовому окладу должны быть по единым федеральным требованиям. И обязательно необходимы льготы, - считает знаменитый онколог. - Прежде всего, этого должны быть льготы для работающих в сельской местности и отдаленных районах страны. Необходима также пенсия по выслуге лет. А чтобы врачи не уходили из госучреждений в частные клиники, их можно удержать только достойными зарплатами и социальным пакетом. Должны быть и доплаты за переработки. Разумеется, такое повышение зарплат возможно только, если финансирование здравоохранения будет увеличено, в идеале — удвоено. Я призываю к этому постоянно.