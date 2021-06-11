Олег Леонов: Госдума с ее тотальной партийностью не устраивает избирателей, нужно больше независимых депутатов

В Госдуме должно быть больше независимых депутатов, уверен координатор отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов. Фото: пресс-служба "ЛизаАлерт".

В Госдуме должно быть больше независимых депутатов, уверен координатор отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов, объявивший 10 июня о том, что идет на выборы самовыдвиженцем. Спасатель считает, что людей не устраивает существующая система работы парламента.

- Люди не доверяют ни партиям, ни их фракциям в Госдуме, полезные инициативы застревают там на годы, а голос отдельного депутата и его избирателей не слышен за шумом аппаратной возни, - написал Олег Леонов на своей странице в Facebook. - Думе нужна сила, представляющая не только интересы партий, такой силой могут стать независимые депутаты, профессионалы своего дела, обладающие реальной известностью, общественной поддержкой и острым желанием приносить пользу здесь и сейчас.