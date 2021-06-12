Елена Кац: «Важно напоминать, в какой стране мы живем, и чем она сильна»

Муниципальный депутат, главный врач детской городской поликлиники № 7 Елена Кац приняла участие в мероприятии, посвященном Дню России. Праздник прошел в районе Ивановское. Фото: Дарья СОРОКИНА.

Муниципальный депутат, главный врач детской городской поликлиники № 7 Елена Кац считает необходимым проводить как можно больше мероприятий, посвященных России, и ее положению в современном мире. Так граждане будут больше знать об истории и устройстве своей страны. Об этом Елена Кац заявила на мероприятии, посвященном Дню России. Праздник прошел 11 июня в районе Ивановское.

Елена Кац привела в пример данные опроса, проведенного накануне Дня России.

- Как показал опрос «Левада-центра», более половины россиян не знают, какой именно праздник отмечается 12 июня, и путают его с Днем Конституции, - отметила доктор Кац. – Это показывает, что у нас недостаточно много проводится культурных и просветительских акций, посвященных истории страны.

Депутат рассказала о случае, произошедшем в Восточном административном округе столицы. По инициативе Елены Кац горожане объединились и собрали подписи за возвращение памятной таблички Алии Молдагуловой. Мемориальный знак был утерян во время ремонта фасада дома № 32 по улице, носящей имя героини Великой Отечественной войны.

- Все мы помним, как президент раскритиковал учебник истории, в котором недостаточно внимания было уделено Сталинградской битве. Сходная история произошла и у нас, в Вешняках, когда пришлось всем миром возвращать знак в честь героини Советского Союза Алии Молдагуловой, - подчеркнула Елена Кац. - В этих условиях особенно важно напоминать, в какой стране мы живем, чем она сильна, почему с ней считаются во всем мире. В первую очередь, это необходимо молодежи, чтобы не прерывалась культурная и историческая связь поколений.

Алия Молдагулова - советская девушка-снайпер, в годы Великой Отечественной войны служившая в 54-й отдельной стрелковой бригаде 22-й армии 2-го Прибалтийского фронта. В 1944 году за свой подвиг посмертно получила звание героя Советского Союза.

День России в нашей стране отмечается с 1992 года. Сначала праздник 12 июня назывался Днем принятия декларации о государственном суверенитете России. После того, как был утвержден новый Трудовой кодекс, праздник переименовали в День России.

Ранее главный врач городской детской поликлиники № 7 выдвинула ряд серьезных социальных предложений, которые могут стать существенной поддержкой для многодетных семей. В частности, Елена Кац предложила ввести городской материнский капитал и увеличить число мест в детских лагерях дневного пребывания. Доктор выступает за увеличение полномочий родительских комитетов в процессе контроля за организацией питания в школьных столовых города Москвы. Кроме того, Елена Кац провела ряд встреч с жителями районов Восточного административного округа столицы, на которых обсудила концепцию открытых школьных дворов, предложенную мэром Сергеем Собяниным. Этот проект позволит сделать пришкольные территории в Москве центрами притяжения общественной жизни микрорайонов.