Депутат Госдумы Петр Толстой: Нужны новые меры по стимулированию рождаемости

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что в России необходимо повысить доступность образования и спорта. Фото: Александр ЧИКИН.

России необходимо сосредоточиться на решении внутренних вопросов, в первую очередь – на повышении рождаемости, организации более комфортных условий для семей с детьми, а также развитии системы образования и инфраструктуры спорта, считает Петр Толстой. Об этом вице-спикер Госдумы заявил накануне Дня России, который отмечается в нашей стране 12 июня.

- Имеющиеся меры по стимулированию рождаемости в виде материнского капитала, пособий или льгот многодетным должны дополняться новыми инициативами. Для этого и была создана в Государственной Думе рабочая группа по подготовке изменений в законодательство в сфере защиты интересов многодетных семей, - рассказал Петр Толстой.

По словам парламентария, уже сейчас семьи с детьми ощущают поддержку государства. На каждого ребенка, который пойдет в школу в следующем году, предоставляется единовременная выплата в 10 рублей. Кроме того, упрощен механизм использования средств материнского капитала.

- Вместе с материальной поддержкой семей с детьми мы должны создавать условия для самореализации детей – повышать доступность образования и спорта, разъяснять основы поведения в глобальной сети, работы с контентом и обучать другим навыкам, необходимым для современного человека, гражданина новой России, - отметил вице-спикер Госдумы.

Петр Толстой также считает, что необходимо усилить работу с молодежью. Только предоставляя все возможные ресурсы для образования и развития молодого поколения, Россия сможет сделать шаг в будущее.