Телеведущий Евгений Попов предлагает разработать Национальный стандарт социального благополучия

Известный журналист, ведущий аналитической программы «60 минут» Евгений Попов в День России предложил создать Национальный стандарт социального благополучия. По словам Попова, такой стандарт станет расширенной системой гарантий качества жизни россиян, принятой на государственном уровне. Документ будет касаться всех ключевых сфер жизни каждого россиянина – начиная с уровня доходов человека и заканчивая состоянием окружающей среды. Евгений Попов предложил предоставить жителям нашей страны возможность самим сформировать главные показатели, которые будут входить в стандарт социального благополучия.

Телеведущий рассказал, что во время встреч с избирателями для него стала очевидной необходимость системных решений. Напомним, журналист баллотируется в депутаты Государственной думы от Западного округа Москвы. Телеведущий победил в предварительном голосовании партии «Единая Россия».

- За несколько месяцев я провел свыше 250 встреч, собрал около 500 предложений. Стало понятно, что часть проблем можно решить только на федеральном уровне, - отметил Евгений Попов. - Я солидарен с Президентом, по мнению которого именно люди являются главной ценностью любого государства. Именно народ делает страну сильной и процветающей, обеспечивает движение вперед. И государство со своей стороны должно заботиться о гражданах, чтобы они чувствовали уверенность в завтрашнем дне.

По его мнению, почти во всех важных для россиян сферах существуют стандарты, определяющие набор и качество услуг, которые получают граждане, включая образование, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство. Поэтому необходимо создать комплексный свод нормативов: они будут будут гарантировать россиянам достойную жизнь.

- Четко определить необходимое количество и уровень оказываемых услуг – вот задача, которую мы сможем решить с помощью законодательно закрепленного стандарта социального благополучия. По нему россияне смогут оценивать реальное качество жизни, оценивать работу чиновников, - подчеркнул журналист.

Евгений Попов предлагает использовать комплексный подход при разработке такого стандарта. За основу необходимо взять равную доступность услуг и гарантии качественного обслуживания жителей в образовании, здравоохранении, жилищно-коммунальном хозяйстве, в культуре и в спорте. Каждый россиянин должен иметь возможность получить в шаговой доступности все услуги, необходимые для его социального, экономического и экологического благополучия.