Лера Кудрявцева обсудила с правозащитницей Светланой Разворотневой инициативу снижения платежей за услуги ЖКХ

Телеведущая провела прямой эфир в своем Инстаграме с правозащитницей Светланой Разворотневой. Фото: Инстаграм и Екатерина БИБИКОВА.

Накануне Дня России член Общественной палаты РФ, известная правозащитница Светлана Разворотнева обсудила свои инициативы с телеведущей Лерой Кудрявцевой в прямом эфире Инстаграма. Руководитель АНО «Центр защиты прав москвичей» рассказала, какие проблемы волнуют россиян больше всего, и решения каких вопросов она намерена добиваться в первую очередь. Активистка уверена, что в эпоху глобальных социальных и экономических потрясений, с которыми мир столкнулся из-за пандемии COVID-19, необходимо пересмотреть взаимоотношения общества и государства. Впервые за многие годы на первый план для россиян выходят идеи гуманизма, сохранение моральных ценностей, а также уважительное отношение людей друг к другу и к природе.

Светлана Разворотнева рассказала, что активно добивается снижения платежей за жилищно-коммунальные услуги. По ее мнению, суммы в платежках россиян необходимо сократить как минимум на 30%. Правозащитница предлагает простой и понятный комплекс мер, который позволит добиться этого: реализация государственной программы энергосбережения в многоквартирных домах, внедрение прозрачной системы расчетов с поставщиками ресурсов, а также запрет на ежегодное обязательное повышение тарифов.

– Россияне не должны так много платить за коммунальные услуги в стране, где дешевые газ и электричество, – уверена Разворотнева.

Одна из главных проблем в России – доступное жилье, считает активистка. Если решить ее, многие семьи в нашей стране обретут экономическую стабильность, а дети будут расти в более комфортных условиях – и жилищных, и финансовых.

– Совершая многочисленные поездки по стране и, общаясь с гражданами, я пришла к выводу, что одной из сложнейших проблем современной России является невозможность для большинства россиян улучшить свои жилищные условия, – подчеркнула правозащитница.

При этом решить жилищные проблемы семей с невысокими доходами нереально без участия государства. По мнению Светланы Разворотневой, необходимо строить жилье для нужд социального найма, а также вводить новые меры поддержки - субсидии на найм. Такие выплаты существенно помогут малоимущим семьям, которые сейчас тратят большую часть своего заработка на аренду квартир.

В разговоре с Лерой Кудрявцевой Светлана Разворотнева отметила, что, являясь мамой двоих сыновей, отлично знает, как непросто сейчас растить детей. Активистка выступает за строительство в каждом районе Москвы бесплатных спортивно-досуговых центров и бассейнов. Правозащитница призывает вернуть бесплатную продленку в школы столицы и оплачивать проезд детей до мест учебы. Детям до 14 лет Разворотнева предлагает каждый год предоставлять бесплатный отдых либо компенсацию за него.

- Многие меры поддержки, даже в таком богатом регионе, как Москва, рассчитаны на людей до 14 лет. При этом у родителей старшеклассников и студентов гораздо больше расходов, - отмечает активистка. - Возможно, самым серьезными из них является плата за учебу в колледжах и вузах.

Чтобы поддержать семьи с детьми, Разворотнева считает необходимым увеличить число целевых мест в высших и средне-специальных учебных заведениях. Активистка также предлагает предоставлять все социальные меры поддержки, положенные детям, пока они не закончат вуз или колледж.