Лера Кудрявцева обсудила с правозащитницей Светланой Разворотневой инициативу снижения платежей за услуги ЖКХ

Накануне Дня России член Общественной палаты РФ, известная правозащитница Светлана Разворотнева обсудила свои инициативы с телеведущей Лерой Кудрявцевой в прямом эфире Инстаграма. Руководитель АНО «Центр защиты прав москвичей» рассказала, какие проблемы волнуют россиян больше всего, и решения каких вопросов она намерена добиваться в первую очередь. Активистка уверена, что в эпоху глобальных социальных и экономических потрясений, с которыми мир столкнулся из-за пандемии COVID-19, необходимо пересмотреть взаимоотношения общества и государства. Впервые за многие годы на первый план для россиян выходят идеи гуманизма, сохранение моральных ценностей, а также уважительное отношение людей друг к другу и к природе.

Светлана Разворотнева рассказала, что активно добивается снижения платежей за жилищно-коммунальные услуги. По ее мнению, суммы в платежках россиян необходимо сократить как минимум на 30%. Правозащитница предлагает простой и понятный комплекс мер, который позволит добиться этого: реализация государственной программы энергосбережения в многоквартирных домах, внедрение прозрачной системы расчетов с поставщиками ресурсов, а также запрет на ежегодное обязательное повышение тарифов.

– Россияне не должны так много платить за коммунальные услуги в стране, где дешевые газ и электричество, – уверена Разворотнева.