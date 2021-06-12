Анатолий Вассерман счёл Россию достаточно сильной для потенциального возрождения СССР

Политический консультант Анатолий Вассерман убежден, что бывшие советские республики вновь станут могущественными, когда соберутся воедино. Фото из личного архива Анатолия Вассермана.

Россия достаточно сильна для того, чтобы вновь объединить в один союз все бывшие республики СССР. Об этом на конференции, посвященной Дню России, заявил известный публицист Анатолий Вассерман. Политический консультант убежден, что бывшие советские республики вновь станут могущественными, когда соберутся воедино.

- Даже крупнейший осколок СССР – Российская Федерация – не самодостаточен, - считает Вассерман. - Надеюсь, в скором времени мы будем праздновать единство всей России. От моей родной Одессы до Санкт-Петербурга, От Бреста-Литовска до Владивостока, от Таллина до Кушки и так далее.

Знаменитый эрудит напомнил, что исторически Россия – это не только Российская Федерация, но и другие страны, участвовавшие в формировании русской цивилизации. Вассерман уверен, что в ближайшем будущем наша страна будет обладать достаточными ресурсами и влиянием для того, чтобы объединить разрозненные части великой державы. - Праздновать было, по сути, почти нечего до 18 марта 2014 года, когда юридически было закреплено начало новой сборки, - отметил аналитик, имея в виду присоединение Крыма к России. - Теперь мы и сильны, и перспективны.

По словам Вассермана, День России можно назвать амбивалентным праздником. С одной точки зрения он «напоминает о начале нашего разделения», а с другой – вселяет веру в то, что страны бывшего Советского союза когда-нибудь снова объединятся в прежних границах.

- Теперь этот день выглядит очень символичным для всей нашей страны, – подчеркнул Анатолий Вассерман.

Ранее публицист заявил о необходимости отмены пенсионной реформы, увеличившей возраст выхода на пенсию в России. По его мнению, реформа была несправедливой, плохо продуманной и ошибочной. Знаменитый эрудит считает безосновательными аргументы правительства в защиту повышения пенсионного возраста. Вассерман уверен, что пенсионная реформа лишила россиян социальных прав и права на заслуженный отдых. Изменение возраста для начисления пенсии не решает саму проблему, а только отодвигает ее на неопределенный срок. Вассерман настаивает на необходимости вернуться к прежним возрастным параметрам выхода на пенсию. Женщины должны уходить на заслуженный отдых в 55 лет, мужчины - в 60. А если человек хочет вести активную жизнь и работать – это должно быть его личным выбором.

Вассерман также выступает с инициативой вернуть россиянам сбережения, «сгоревшие» во время перестройки. Публицист уверен, что государство обязано компенсировать людям вклады, потерянные ими из-за гиперинфляции 90-х. Вассерман предложил выдавать за каждый советский рубль по 500 российских рублей. При этом общая сумма компенсации не должна превышать одного миллиона рублей.