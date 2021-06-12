«Длинные выходные» помогут справиться с ростом заболеваемости – Собянин

Мэр Москвы подписал указ о продлении выходных до 20 июня в связи с увеличившимся числом случаев заражения коронавирусной инфекцией. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Длинные выходные помогут справиться с ростом заболеваемости в Москве¸ уверен Сергей Собянин. Мэр Москвы подписал указ о продлении выходных до 20 июня в связи с увеличившимся числом случаев заражения коронавирусной инфекцией. Глава города также ограничил работу предприятий общественного питания (ресторанов и кафе) до 23 часов, а также предупредил о закрытии до 20 июня фудкортов и детских игровых площадок в торговых центрах. Об этом столичный градоначальник сообщил в блоге на официальном сайте мэра Москвы.

- С началом летнего сезона значительно увеличились поток туристов и активность самих горожан. В то же время погода пока больше напоминает весну, чем лето. И, похоже, что сезонный эпидемиологический пик сдвинулся с мая на июнь, - написал Сергей Собянин. - За последнюю неделю ситуация с распространением коронавирусной инфекции резко осложнилась. Количество вновь выявленных заболевших ковидом подскочило до пиковых значений прошлого года.

Мэр Москвы рассказал, что власти вновь вынуждены перепрофилировать тысячи коек в больницах, чтобы разместить пациентов с COVID-19.

- И самое тревожное. Врачи говорят, что много тяжелых больных. Причем, не только среди пациентов «традиционных» групп риска. Тяжело болеют многие люди среднего возраста и даже молодые, - подчеркнул Собянин.

Не реагировать на резкий скачок заболеваемости ковидом нельзя, пишет Сергей Собянин. Власти Москвы рекомендуют работодателям отправить на удаленную работу как можно большее число работников, не прошедших вакцинацию от COVID-19 – как минимум 30% от общего числа сотрудников организации.

- Особенно это касается пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, которые пока не сделали прививку. Настоятельно рекомендуем и просим москвичей старшего поколения воздержаться от поездок, побыть дома или на даче, - сообщил глава города.

Мэр Москвы призвал горожан тщательно соблюдать необходимые санитарные меры в общественных местах, в транспорте и на предприятиях: носить перчатки и маски, пользоваться санитайзерами и другими дезинфицирующими средствами.

- И, пожалуй, главное. По мнению эпидемиологов, сейчас необходимо, если не остановить, то по крайней мере снизить скорость распространения вируса, - отметил Сергей Собянин. - Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня мною подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, «длинные выходные» в Москве продлятся 9 дней - с 12 по 20 июня 2021 года.

Выходные дни вводятся на предприятиях и организациях всех форм собственности, которые как правило не работают по выходным дням. Работать продолжат только организации, имеющие критически важное значение для обеспечения жизни Москвы, а также оборонные предприятия «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей.

Сергей Собянин также сообщил, что с 13 до 20 июня в городе не будут работать фудкорты и детские игровые комнаты в торговых центрах. В предприятиях общепита (ресторанах, кафе, барах) запрещено обслуживать посетителей с 23 до 6 часов, при этом работа на вынос не возбраняется.

Ограничения коснутся и парков города: до 20 июня не будут работать детские аттракционы, закроются детские и спортивные площадки и беседки. В парках можно будет только гулять.

- Друзья, «длинные выходные» помогут справиться с ростом заболеваемости только в том случае, если каждый из нас проявит в эти дни максимальную осторожность. И, конечно, надо активнее вакцинироваться. Все пункты вакцинации в выходные дни будут работать, приходите, - обратился к москвичам Сергей Собянин.