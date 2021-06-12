Депутат Госдумы Романенко в День России принял участие в «Гонке дронов»

Депутат Государственной думы, летчик-космонавт Роман Романенко. Фото: Иван СТЕПАНОВ

Депутат Государственной думы, летчик-космонавт Роман Романенко принял участие в «Гонке дронов», прошедшей в День России в московском районе Чертаново.

Согласно правилам гонки квадрокоптеры должны были преодолеть маршрут с препятствиями, выполнив при этом несколько авиационных трюков. Романенко запустил дрон, украшенный российским флагом и надписью «Россия – страна первых».

После соревнований по авиамодельному спорту депутат поговорил с организаторами мероприятия о модернизации кордодрома, который намерены расширить. Изначально реализация проекта была запланирована на 2022 год, однако Романенко пообещал посодействовать ускорению процесса, обратившись в властям Москвы.

«День России – это символ единения всего нашего народа и общей ответственности за настоящее и будущее. Верю, что каждый гражданин старается делать наше государство лучше, достигать новых и новых вершин», – сказал летчик в обращении к участникам соревнований.

Панее Романенко заявил, что необходимость программы молодежной занятости особенно показала свою актуальность во время пандемии коронавируса. Как писал сайт kp.ru, по инициативе Героя России профильные ведомства сейчас прорабатывают механизм выдачи выпускникам высших и средне-специальных учебных заведений специального сертификата на сумму в 100 тысяч рублей. Такие сертификаты Романенко предлагает предоставлять работодателям для погашения расходов на уплату страховых взносов за трудоустроенного молодого специалиста.