Доктор Елена Тихоновская: «Единственная возможность победить коронавирус – сделать прививку»

Врачи предупреждают: единственный способ остановить заболеваемость - это ограничить число социальных контактов и обязательно сделать прививку.

В Москве растет заболеваемость коронавирусом, при этом вирус все больше поражает не только пожилых, но и молодых пациентов, рассказала доктор Елена Тихоновская. Главный врач городской поликлиники №36 обратилась к москвичам с просьбой не откладывать и обязательно сделать прививку.

- В Москве наблюдается сильный рост заболеваемости COVID-19, по сравнению с прошлой неделей количество случаев увеличилось на 70%, - сообщила Тихоновская. - Увеличилась нагрузка на врачей, поликлиники и больницы. В наш КТ-центр поступает все больше пациентов с осложнениями из-за коронавируса. Причем растет количество молодых людей.

Доктор Тихоновская подчеркивает: единственная возможность остановить коронавирус – это соблюдать санитарные меры и сократить социальные контакты. Врач считает, что решение мэра столицы Сергея Собянина продлить выходные в Москве до 20 июня – своевременная и необходимая мера.

- Если не принимать меры, ситуация может еще больше усугубиться, поэтому решения, которые приняты в городе, своевременны и необходимы. Сократив социальные контакты, мы сможем затормозить вирус, - отметила Тихоновская.

Главный врач городской поликлиники №36 призывает москвичей не тянуть с вакцинацией и обязательно сделать прививку. Доктор подчеркнула, что разработанная российскими учеными вакцина является абсолютно надежной и безопасной.

- Важно не забывать, что в городе уже есть все возможности, чтобы его не просто остановить, но и окончательно победить. И единственный выход – это сделать прививку. Вакцина надежна и эффективна, и откладывать дальше уже нельзя. Позаботьтесь о себе и своих близких, не тяните, приходите на вакцинацию, - советует Елена Тихоновская.

По данным оперативного штаба, в Москве с 7 июня фиксировали резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией: если 6 июня было выявлено 2,9 тысячи заболевших, то 12 июня прирост составил уже 6,7 тысячи.

Напомним, 12 июня мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о продлении выходных до 20 июня в связи с увеличившимся числом случаев заражения коронавирусом. Глава города также ограничил работу предприятий общественного питания (ресторанов и кафе) до 23 часов, а также предупредил о закрытии до 20 июня фудкортов и детских игровых площадок в торговых центрах. Мэр Москвы рассказал, что власти вновь вынуждены перепрофилировать тысячи коек в больницах, чтобы разместить пациентов с COVID-19.

- И самое тревожное. Врачи говорят, что много тяжелых больных. Причем, не только среди пациентов «традиционных» групп риска. Тяжело болеют многие люди среднего возраста и даже молодые, - подчеркнул Собянин.

Мэр Москвы призвал горожан тщательно соблюдать необходимые санитарные меры в общественных местах, в транспорте и на предприятиях, а также обязательно сделать прививку. Все пункты вакцинации в выходные дни будут продолжать работать.