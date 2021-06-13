В Южном округе Москвы появится памятный знак Воинам-интернационалистам

Инициатором установки памятного знака выступил Союз ветеранов и инвалидов Афганистана «Единство» Южного АО. Фото: Галина БРОДСКАЯ

В районе Братеево появится памятный знак Воинам-интернационалистам, павшим в Афганистане и других локальных конфликтах. Знак будет установлен при содействии члена Общественной палаты России Евгения Нифантьева на территории Школы № 998, в которой есть кадетский класс.

Инициатором установки памятного знака выступил Союз ветеранов и инвалидов Афганистана "Единство" Южного административного округа. Евгений Нифантьев отметил важность сохранения памяти о знаковых событиях истории России, а также о тех людях, которые пожертвовали собой, выполняя свой воинский долг

- В районе Братеево проживает порядка 250 участников боевых действий в Афганистане, Чечне и других локальных конфликтах. Они хотят увековечить память о своих погибших сослуживцах, потому и обратились с идеей установить этот памятный знак, – отметил Евгений Нифантьев.

Евгений Нифантьев. Фото: Галина БРОДСКАЯ

В данный момент идет разработка эскиза знака, а установка планируется на август 2021 года. Его открытие пройдет в торжественной обстановке. Особенно значимым мероприятие станет для юных кадетов.

- С каждым годом уходят ветераны Великой Отечественной войны. И у нашего подрастающего поколения остается все меньше возможностей услышать о подвигах наших бойцов их первых уст. Важно сохранить возможность общаться с настоящими героями, которые отстаивали честь Родины, участвуя в военных операциях, – добавил Нифантьев.

Он отметил, что в современных учебниках истории войне в Афганистане уделено не там много внимания. Нифантьев считает, что это несправедливо.

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