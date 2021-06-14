Мероприятие "На высоте" в поддержку детей и молодежи прошло в Москве

В Москве прошло мероприятие "На высоте" в поддержку детей и молодежи. Фото: Екатерина Бибикова

Мероприятие "На высоте" прошло в столице России при поддержке члена Общественной палаты РФ и правозащитницы Светланы Разворотневой. Его участниками стали художники, спортсмены и музыканты, которые представили самые актуальные направления для развития детей и молодежи. Специальным гостем мероприятия стала актриса, телеведущая, писательница и бывшая участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова.

"На высоте" нацелено на открытие новых точек роста таланта у посетителей, а также поддержку инициативы Светланы Разворотневой, предложившей дать детям возможность бесплатно посещать развивающие внеклассные занятия.

Правозащитница заявила, что для нее "На высоте" – это важный этап продвижения идеи по обеспечению бесплатного развития своих талантов для молодежи России.

- Я убеждена, что шансы на развитие интеллекта и спортивных навыков детей и молодежи, не должны быть связаны с финансовыми возможностями их семей. Поэтому предлагаю строить в каждом районе столицы и каждом населенном пункте нашей страны новые современные и бесплатные культурно-досуговые центры, спортивные комплексы и бассейны, - заявила она.

Юлия Михалкова отметила, что творчество и физическое развитие для нее давно стали образом жизни. Она рассказала, что детстве занималась в различных кружках и секциях, и это помогло ей найти свой путь в жизни и самореализоваться. Михалкова согласилась с Разворотневой, что каждый ребенок должен получить возможность проявить себя в различных сферах с самого раннего возраста.

- Это развитие, воспитание характера, расширение рамок мира и кропотливый поиск своего "Я". Ведь может быть, детские увлечения определят какому-нибудь сегодняшнему малышу дальнейший путь и, повзрослев, став знаменитым художником или спортсменом, он скажет: "Да, я начал свою дорогу к успеху в детстве, в обычном районном кружке!" - сказала она.

Завершилось мероприятие вечерним кинопоказом под открытым небом отечественного фильма про спортивные достижения "Один вдох".