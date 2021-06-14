Герой России Роман Романенко проконтролирует строительство школы и детского сада в Москве. Фото: Иван Степанов

На юге российской столицы началось строительство учебного корпуса на 620 мест. Новую школу и детский сад строят на территории нового жилого комплекса в районе Чертаново Южное. На площадке уже побывал депутат российской Государственной думы, летчик-космонавт и Герой России Роман Романенко, который будет контролировать строительство.

Депутат отметил, что Москва постоянно развивается с помощью городских властей и ответственных предпринимателей.

- Столица растет и развивается не только стараниями городских властей, но и социально ответственного бизнеса. Очень радует этот факт. Строительство большого жилого комплекса всегда требует и формирования дополнительной инфраструктуры, то есть дорог, магазинов, поликлиник, школ и много другого. Доступность социальных объектов является важным фактором, который нередко играет решающую роль при выборе места жительства москвичами, - сказал Роман Романенко.

По мнению Героя России, будущим жителям нового жилого комплекса в районе Чертаново Южное сильно повезет: там сразу появится и детский сад, и школа, которые застройщик передаст на баланс города. При этом общественный контроль за ходом строительства школы и садика поспособствует выполнению всех планов застройщика.

Новый учебный комплекс рассчитан в целом на 620 мест и включает в себя 550 мест для учащихся школы, а также 70 - для воспитанников детского сада. Располагаться от будет на территории 11-корпусного жилого комплекса.

В школе будут оборудованы кабинеты с лаборантскими по естественным наукам, современный спортивный зал, библиотека, актовый зал, а также шахматные классы, специальные кабинеты по робототехнике и ИТ-полигон.

Первый этап строительства учебного комплекса уже практически завершился. В настоящее время застройщик заканчивает работы по армированию и бетонированию фундаментной плиты будущего строения.

Помимо прочего, территорию жилого комплекса украсят благоустроенные скверы, детские и спортивные площадки. Для водителей предусмотрен многоэтажный гараж-стоянка.