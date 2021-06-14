Журналист Евгений Попов предложил в десять раз увеличить штрафы за повреждение объектов культурного наследия. Фото: Мария Попова

Российский президент Владимир Путин накануне посетил выставку в Третьяковской галерее, которая посвящена 800-летию со дня рождения Александра Невского. Около ста живописных произведений искусства из 37 музеев России и трех честных коллекций посвящены важнейшим историческим событиям нашего государства. Журналист и ведущий программы «60 минут» Евгений Попов выразил мнение о том, что такие мероприятия подтверждают важность роли исторического наследия в жизни жителей России.

Он отметил, что все больше людей понимают, что культурное наследие является фундаментом, на котором строится система ценностей в стране.

- Сейчас на наших глазах происходит возрождение интереса к российской истории, культурному наследию нашей страны. Проявленное внимание к мероприятию со стороны руководства государства это подтверждает. Все больше людей осознают, что культурное наследие является фундаментом, на котором строится система ценностей, передаваемая из поколения в поколение. На этом фундаменте развивается уникальность и самобытность нации, - подчеркнул Евгений Попов.

В понятие культурного наследия входят не только произведения живописи, но и объекты архитектуры. На сегодняшний день в российской столице отреставрировано каждое третье здание-памятник, в пять раз сократилось количество аварийных объектов, которые относятся к категории объектов культурного наследия.

Несмотря на все это, вопрос сохранения подобных строений стоит достаточно остро. Евгений Попов в качестве наиболее яркого примера журналист привел усадьбу Нарышкиных, которая в настоящее время разрушается при попустительстве владельцев. Журналист заявил, что при таких ситуациях следует в законе закрепить норму изъятия объектов культурного наследия у недобросовестных собственников, которые не выполняют обязательств по их сохранению в надлежащем виде.

В России из более чем 140 тысяч объектов культурного наследия около 34 тысяч находятся в неудовлетворительном состоянии. Одной из причин является невыполнение собственниками обязательств по реставрации. По мнению ведущего программы «60 минут», необходимо усиливать контроль за их состоянием.

- Следует как минимум в десять раз повысить штрафы за их повреждение или тем более разрушение. В приоритете у государства должно быть сохранение исторической памяти и культурных ценностей.

Инициативы Евгения Попова по сохранению исторической памяти нашли поддержку и среди депутатов Госдумы РФ, а также в профильных ведомствах. Он намерен привлечь к подготовке поправок в действующее законодательство специалистов Мосгорнаследия, чтобы изменить ситуацию к лучшему.