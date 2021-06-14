Политолог: Назначение Толстого секретарем МГРО «Единой России» улучшит диалог с избирателями

Петр Толстой. Фото: Александр Чикин

Избрание Петра Толстого на должность секретаря Московского городского регионального отделения партии «Единая Россия» поможет членам партии наладить взаимодействие с избирателями. Об этом в понедельник, 14 июня, сообщил в ходе беседы с журналистами российский политолог, политтехнолог и генеральный директор АНО «Центр изучения проблем международных санкционных режимов» Марат Баширов.

По словам специалиста, любая партия должна обновляться и менять свои подходы к работе с гражданами страны.

- Господин Толстой в полной мере соответствует этому запросу: он хорошо известен не только в партийных рядах, но и среди общественников, инициативных групп различных уровней. По моему мнению, это, действительно, хороший выбор на должность секретаря МГРО «Единой России», - подчеркнул он.

Марат Баширов отметил, что за все время работы на должности депутата от Люблинского городского округа российской столицы Петр Толстой смог в полной мере доказать свою эффективность и ответственный подход к работе с жителями страны. По мнению политолога, парламентарий способен приблизить управленческие ячейки городского отделения партии «Единая Россия» к запросам представителей общественности.

- Я могу сказать, что Петр Толстой видит разноплановые проблемы, которые волнуют различных избирателей. Он может не просто фиксирует их, а «берет на карандаш» и тщательно ищет какие-либо решения вопросов, даже если они порой находятся в юрисдикции властей муниципалитета, - сообщил Марат Баширов.

Глава АНО «Центр изучения проблем международных санкционных режимов» также оценил ситуацию с бывшим руководителем ГУБ «Жилищник района Лефортово» Еленой Бахтаревой. Ее накануне сняли с поста за халатность после жалоб жителей Москвы и исключили из партии «Единая Россия» благодаря вмешательству Петра Толстого. По мнению политолога, именно так и должны действовать партийные структуры – оперативно находить проблемы и предлагать их решение, даже если решения кому-то приходится не по душе.

Эксперт добавил также, что сам факт ротации в региональном отделении российской партии и жесткая кадровая политика говорят о том, что «Единая Россия» развивается с учетом ценностей, которые разделяет большинство соотечественников.