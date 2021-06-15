Евгений Попов: «Нужно увеличить штрафы для предприятий, нарушающих экологические нормы»

Ведущий аналитической программы «60 минут» Евгений Попов предложил комплексный подход в решении проблемы несанкционированных свалок. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В России сегодня насчитывается более 1,5 тысяч незаконных свалок. Чтобы ликвидировать их, необходим комплексный подход: проблему мусора можно решить только совместными действиями государства и населения, считает ведущий программы «60 минут» Евгений Попов.

По мнению журналиста, экологический вопрос нужно решать сразу в нескольких направлениях.

- Прежде всего, должны быть усилия со стороны органов власти. В последнее время в стране в этом направлении многое делается: проходит мусорная реформа, осуществляется национальный проект «Экология», - отметил телеведущий. - Это позволит к 2030 году вдвое сократить объем отходов, отправляемых на захоронение. Поэтому крайне важно, чтобы во всех субъектах Российской Федерации была готова инфраструктура, работающая по единым для всей страны правилам.

Но и сами жители России должны понимать, насколько важно их участие в охране окружающей среды. Евгений Попов подчеркнула: раздельный сбор бытовых отходов должен стать нормой жизни для каждой семьи.

- Каждый человек в течение года выбрасывает несколько сотен килограмм бытовых отходов. В идеале, почти половину можно было бы переработать и использовать повторно. Необходимо, чтобы раздельный сбор мусора стал бытовой привычкой во всех семьях, - считает журналист. - Для этого необходима широкая разъяснительная работа с людьми всех возрастов, поддержка экологических волонтеров.

Еще одной мерой для решения проблемы несанкционированных свалок станет внедрение новых стандартов к утилизации пластиковой упаковки. До 2022 года Правительство собирается увеличить долю утилизируемой тары. Для этого необходимо обязать производителей выпускать упаковку, уже закладывая в цикл ее жизни стадию переработки. Эксперты уверены, что это поможет достичь баланса между производимой и утилизируемой тарой.

- До 50% всех бытовых отходов составляет именно упаковка, при этом нормы ее утилизации сегодня – всего от 10 до 45%, - отметил Евгений Попов. - Предлагаю увеличить штрафы для предприятий, нарушающих экологические нормы и, наоборот, поощрять добросовестных производителей.

Российские власти выделяют более 1,3 миллиарда рублей на софинансирование работ по рекультивации семи мусорных полигонов Московской области. Кроме того, дополнительно выделяются 7 миллиардов рублей регионам России для ликвидации несанкционированных свалок и снижения загрязнения атмосферного воздуха.

Напомним, ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» весной заявил о намерении баллотироваться в депутаты Госдумы. Евгений Попов принял участие в праймериз партии «Единая Россия» и выиграл на предварительном голосовании в Кунцевском одномандатном округе Москвы. Телеведущий опередил десять других претендентов, собрав голоса более 17 тысяч человек.