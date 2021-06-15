Лидер «Совета матерей» Татьяна Буцкая предложила сделать «День отца» федеральным праздником

Лидер общественного движения «Совет матерей» Татьяна Буцкая провела приём граждан на площадке «Единой России». Фото: Анна НИКИТИНА.

Лидер общественного движения «Совет матерей» Татьяна Буцкая предложила сделать «День отца» официальным праздником. По ее словам, об этом попросили обратившиеся к ней жители Москвы.

– Сейчас «День отца» отмечается по инициативе общественных организаций, но у праздника до сих пор нет федерального статуса. В этот день можно было бы отмечать наградами отцов, которые достойно воспитывают детей и могут служить примером для наших мальчишек, – отметила Татьяна Буцкая.

Предложение сделать праздник общегосударственным было выдвинуто во время приёма граждан на площадке «Единой России». Татьяна Буцкая победила в предварительном голосовании партии и собирается пойти на выборы в Государственную думу Восьмого созыва, которые состоятся в сентябре 2021 года. Лидер «Совета матерей» начала решать вопросы, с которыми к ней обращаются горожане, и внесение праздника «День отца» в государственный календарь – один из них.

Татьяна Буцкая рассказала, что уже направила письмо секретарю Генсовета «Единой России» Андрею Турчаку, в котором попросила поддержать ее инициативу. По мнению общественницы, отцы вносят в воспитание детей не меньший вклад, чем мамы. Напомним, День матери в России имеет официальный статус: этот праздник отмечается в последнее воскресенье ноября.

Среди других инициатив, прозвучавших в общественной приемной «Единой России», - введение «декретных выплат» для пенсионеров, воспитывающих внуков. Кроме того, москвичи предложили повысить до прожиточного минимума компенсации людям, ухаживающим за родственниками-инвалидами. Татьяна Буцкая пообещала, что все обращения будут рассмотрены и найдут решение.

Два с половиной месяца назад в Москве открылась первая приемная общественной организации «Совет матерей». Ее главной задачей стала помощь москвичам в решении социальных вопросов. Многим людям необходима поддержка государства, но далеко не у всех есть силы и возможности преодолевать бюрократические проволочки. Именно такой помощью занимаются волонтёры «Совета Матерей». Чаще всего люди обращаются за адресной помощью: пожилым москвичам нужно сделать ремонт в квартире, матери ребенка-инвалида - помочь с приобретением инвалидной коляски. Многие просьбы от горожан касаются реконструкции и благоустройства улиц. Например, благодаря усилиям "Совета матерей" был решен вопрос с ремонтом подъемника для людей с ограниченной мобильностью на улице Реутовской.

Кроме адресной помощи «Совет матерей» также выдвинул ряд законодательных инициатив, которые станут поддержкой для многих людей. Так, в мае Татьяна Буцкая предложила суммировать льготы, заявив, что люди старшего поколения должны получать всё, что заслужили своим трудом. Вместо одной льготы пенсионерам полагаются как минимум три-четыре меры социальной поддержки. Кроме того, Татьяна Буцкая призвала пресечь травлю детей в Интернете. По ее мнению, проблема кибербуллинга – травли в соцсетях – приняла массовый характер и требует решительных мер.