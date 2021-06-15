Светлана Разворотнева призавала москвичей к донорству антиковидной плазмы

Член Общественной палаты РФ, правозащитница Светлана Развортнева поблагодарила доноров и призвала москвичей сдать кровь и плазму для лечения больных с COVID-19. Фото: Екатерина БИБИКОВА.

В Москве прошла акция по поддержке донорского движения, посвященная Международному дню донора. 14 июня к ней присоединились почетные доноры России, проживающий в Южном административном округе столицы. Инициатором мероприятия стала член Общественной палаты РФ, правозащитница Светлана Развортнева. Главная цель акции – привлечь внимание как можно большего числа людей к донорскому движению и напомнить, что, сдавая кровь и плазму, мы спасаем человеческие жизни.

Волонтеры АНО «Центр защиты прав москвичей» и партии «Единая Россия» устроили флешмоб: они сделали инсталляцию из красной ленты, натянув ее в форме сердца. По замыслу авторов, это сердце символизирует открытость и добрую волю доноров. По словам Светланы Разворотневой, донорство не зря называют «тихим» подвигом. Важность донорского движения стала особенно очевидной сейчас, во время пандемии COVID-19. Кровь и плазма каждый день спасают жизнь людям, пострадавшим от травм и ожогов, помогают выжить людям с большой кровопотерей, пациентам, перенесшим серьезные операции, болезни и сложные роды. В наши дни люди, переболевшие коронавирусом, сдают плазму, чтобы помочь другим противостоять ковиду.

- Сейчас, когда вновь осложнилась ситуация с короновирусной инфекцией, а также наступило долгожданное лето – время, когда многие из тех, кто в течение года регулярно посещал пункты сдачи крови, разъезжаются на отдых, кровь необходима как никогда. Я призываю всех, кто по необходимым параметрам может стать донором, а также, тех, кто переболел короновирусом – найдите время и силы для сдачи крови и плазмы. Посетите станции переливания – спасите жизни! – попросила Светлана Разворотнева.

Общественница подчеркнула, что донорское движение объединяет всех, кто неравнодушен к бедам других людей, кто старается помочь окружающим в трудные минуты.

- Волонтеры и активисты, занимающиеся пропагандой донорства – все вместе мы делаем важное и нужное дело, - подчеркнула Светлана Разворотнева. - Не каждый может сдать кровь, но почти каждый может помочь донорам и поблагодарить их за подвиг.

Для тех, кто хотел бы помочь пациентам с COVID-19, и может сдать кровь и плазму, подробные инструкции размещены на сайтах mos.ru и yadonor.ru.

Ранее московские пенсионеры поддержали инициативу Разворотневой о бесплатной парковке. Горожане приняли участие во флешмобе, выйдя на улицы с плакатами «Мы за бесплатный паркинг для пенсионеров». Своей акцией пожилые москвичи попросили столичные власти поддержать идею Разворотневой. По словам участников акции, среди пенсионеров немало владельцев личного транспорта. Вот только пользоваться им для поездок по городу они зачастую не могут: парковки обходится им слишком дорого. Если оставить автомобиль просто на улице, возникает риск получить штраф от 3000 до 5000 рублей. При этом ездить по делам пенсионерам и инвалидам приходится часто, то на медицинские обследования, то по социальным вопросам.