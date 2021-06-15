Вассерман заявил о необходимости включить обществознание в список обязательных госэкзаменов

Знаменитый эрудит, публицист Анатолий Вассерман призывает включить обществознание в список обязательных госэкзаменов. Фото из архива Анатолия ВАССЕРМАНА.

Обществознание необходимо включить в список обязательных госэкзаменов, уверен Анатолий Вассерман. Об этом знаменитый эрудит заявил журналистами во вторник, 15 июня, в день сдачи выпускниками ЕГЭ по этому предмету.

- Сейчас школьники имеют практически неограниченный доступ к огромным объёмам информации наравне со взрослыми. Однако подростки чаще подвержены пропаганде и настоящим провокациям, - подчеркнул публицист. - Обществознание, или обществоведение, каким я его помню, при качественном преподавании формирует у ребёнка такую систему ценностей и ориентиров, по которым он может «фильтровать» получаемую информацию. Обществознание – это недооценённый предмет, который сейчас является выборочным, но его необходимо сделать обязательным государственным экзаменом.

Аналитик убежден, что обществознание является одним из самых непопулярных среди сдающих ЕГЭ предметом, исключительно из-за нечеткости и хаотичности содержащейся в учебниках информации. Если ее систематизировать и изложить понятным для детей языком, интерес к этому предмету возрастет многократно.

- Понятный школьнику язык, грамотное изложение информации помогут детям сделать правильные выводы и не поддаться на попытки вовлечения подростков в политическую незаконную деятельность, как мы это с вами уже видели. В этом предмете нет требования научной точности. В этом предмете главное – доступность, простота изложения и познавательность, – отметил публицист.

Напомним, в этом году выпускники в обязательном порядке сдают Единый госэкзамен по русскому языку. Базовый экзамен по математике засчитывается по годовой отметке. Профильную математику пишут на ЕГЭ только одиннадцатиклассники, поступающие в технические вузы. В список единых госэкзаменов по выбору вошли физика, обществознание, химия, биология, география, информатика, родной язык, литература, история, иностранный язык и родная речь.

Госэкзамены стартовали 31 мая (в этот день выпускники сдавали литературу, географию и химию) и продлятся до 25 июня, когда школьники будут сдавать последний экзамен - по информатике и информационно-коммуникационным технологиям. В России в этом году сдают ЕГЭ более 724 тысяч человек, из них 630 тысяч – это выпускники 2021 года.

Ранее Анатолий Вассерман заявил о необходимости увеличить долю заданий ЕГЭ, проверяющих понимание материала. По его мнению, в ЕГЭ нужно увеличить число вопросов, которые проверяли бы хорошее владение предметом, и сократить те, которые направлены на простое зазубривание фактов. Аналитик привел в пример советское образование, которое считалось одним из лучших в мире. Система обучения в СССР была качественной, многоуровневой и тщательно выстроенной, от школьной скамьи до передовых научных институтов. Кроме того, Вассерман призывает вернуть в качестве экзамена сочинение по русскому языку. По его мнению, ЕГЭ в формате теста не способен полноценно оценить владение этим предметом.